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Giriş Tarihi: 28.5.2023

Çılgın son!

YUSUF TURHAN
Çılgın son!

Almanya’daki tarihi şampiyonluk yarışında zafer ve gözyaşı iç içeydi... Futbol da hayatın bir aynası... Son haftaya lider giren Dortmund, evinde Mainz'a takıldı. Bayern Münih, Köln'ü 89'da devirince mutlu sona ulaştı. Signal Iduna Park hüzne ve kedere boğuldu

Bundesliga'da şampiyonluğun ilan edileceği son hafta, tarihi anlara sahne oldu. Borussia Dortmund ile Bayern Münih'in çılgın şampiyonluk yarışında hayata dair her şey vardı. Maçlar öncesinde sarı-siyahlılar (70) lider, Bavyera ekibi (68) ise 2. sıradaydı. Mainz'ı ağırlayan Dodrmund, 25 dakikada 2-0 geriye düşüp büyük şok yaşadı. Köln'e konuk olan Tuchel'in ekibi ise 8. dakikada 1-0 öne geçince umuda sarıldı. Köln'ün 80'de eşitliği bulmasıyla Dortmund, 71'e 69 puanla şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Maçların son anları nefesleri kesti, kupa iki takıma da gidip geldi. B.Münih, 89'da Musiala'nın golüyle zafere uzandı. Dortmund 2-2'yi bulsa da yetmedi, Signal Park'a koşan 82 bin taraftarın rüyası karanlığa gömüldü. Bayern, 71 puan ve averajla şampiyon olurken son düdükler çaldığında hem tribünlerde hem sahada zafer ve gözyaşı iç içe yaşandı...

GELENEK YİNE DEĞİŞMEDİ...
Son haftaya ikinci sırada giren Bayern Münih, 71 puan ve averajla şampiyonluğu göğüsleyip üst üste 11. kez mutlu sona ulaştı.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK: FUTBOL DRAMI!
Dünya Kupası arasına 2 mağlubiyetle giden Dortmund'un, Bayern Münih'in uzak ara arkasında kaldıktan sonra bu işi buraya getirmesini kimse beklemiyordu. Üstelik Bayern ile evinde son dakikada berabere gelip, deplasmanda ağır bir mağlubiyet almışken. Uzun bir seri yakaladıklarında Bayern Münih de puanları dağıttı. Adeta altın tepsiyle Dortmund'a şampiyonluğu vereceklerdi. Dortmund'un, Bochum maçında verilmeyen penaltılarından sonra herkes Bayern şampiyon diyordu. Ama geçen hafta Leipzig lideri deplasmanda vurunca zirveyi ele geçiren Dortmund artık bu işi bırakmamalıydı. Mainz çok karakterli futbol oynadı. Elindeki en değerli oyuncusu Bellingham'ı şampiyonluk maçında kulübede başlatan Edin Terzic merkezi kullanmak yerine kalabalık Mainz savunmasının üzerine orta yağdırması bir futbol dramını bütün dünyaya canlı canlı izletti.

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