Çılgın son!

Bundesliga'da şampiyonluğun ilan edileceği son hafta, tarihi anlara sahne oldu. Borussia Dortmund ile Bayern Münih'in çılgın şampiyonluk yarışında hayata dair her şey vardı.Mainz'ı ağırlayan Dodrmund, 25 dakikada 2-0 geriye düşüp büyük şok yaşadı. Köln'e konuk olan Tuchel'in ekibi ise 8. dakikada 1-0 öne geçince umuda sarıldı.Maçların son anları nefesleri kesti, kupa iki takıma da gidip geldi. B.Münih, 89'da Musiala'nın golüyle zafere uzandı. Dortmund 2-2'yi bulsa da yetmedi, Signal Park'a koşan 82 bin taraftarın rüyası karanlığa gömüldü. Bayern, 71 puan ve averajla şampiyon olurken son düdükler çaldığında hemSon haftaya ikinci sırada giren Bayern Münih, 71 puan ve averajla şampiyonluğu göğüsleyip üst üste 11. kez mutlu sona ulaştı.Dünya Kupası arasına 2 mağlubiyetle giden Dortmund'un, Bayern Münih'in uzak ara arkasında kaldıktan sonraÜstelik Bayern ile evinde son dakikada berabere gelip, deplasmanda ağır bir mağlubiyet almışken. Uzun bir seri yakaladıklarında Bayern Münih de puanları dağıttı. Adeta altın tepsiyle Dortmund'a şampiyonluğu vereceklerdi. Dortmund'un, Bochum maçında verilmeyen penaltılarından sonra herkes Bayern şampiyon diyordu. Ama geçen hafta Leipzig lideri deplasmanda vurunca zirveyi ele geçiren Dortmund artık bu işi bırakmamalıydı. Mainz çok karakterli futbol oynadı.Edin Terzic merkezi kullanmak yerine kalabalık Mainz savunmasının üzerine orta yağdırması bir futbol dramını bütün dünyaya canlı canlı izletti.