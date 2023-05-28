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Giriş Tarihi: 28.5.2023 15:59

Dele Alli hakkında şok açıklama!

Dele Alli hakkında şok açıklama!

Premier Lig’e Tottenham formasıyla giriş yapan ve İngiltere Milli Takımı’na yükselerek tüm dünyanın ilgisini çeken Dele Alli’nin, düşüşü de bir o kadar hızlı oldu. Everton ve Beşiktaş derken ünlü futbolcunun kariyeri, her geçen gün biraz daha dibe çöküyor. Dele Alli'nin takım arkadaşı, onun güvenilmez bir oyuncu olduğunu ve hocanın ona güvenmemekte haklı olduğunu açıkladı.

Dele Alli'nin dünya futbolundaki yükselişi ve düşüşü herkesin gözünün önünde gerçekleşti. Kariyerinde çok önemli takımlarda çok büyük başarılara imza atacağı düşünülürken kendisinden bekleneni bir türlü veremedi.

45 MİLYON EURO'LUK HÜSRAN
Ocak 2022'de Goodison Park'ın yolunu tutan Dele Alli, Frank Lampard yönetimindeki Everton'da coşkuyla karşılandı. İngiliz oyuncu, toplamda 37 karşılaşmaya çıktı ve beklentilerin gerisinde kaldı. Everton'a maliyeti, yaklaşık 45 milyon Euro olarak açıklandı.

MOURİNHO HAKLI ÇIKTI
Antrenmanları sevmediği gerekçesiyle eleştirilen Delle Alli için, Amazon'un All or Nothing belgeselinde konuşan Jose Mourinho da bu konuya değindi. Portekizli menajer, İngiliz oyuncunun iyi bir çalışma disiplini yakalamaması halinde potansiyelinin boşa gideceğini aktarmıştı. Şu an itibarıyla Mourinho'nun haklı çıktığı oldukça açık görünüyor.

"HOCAMIZ, DELLİ ALLİ'YE GÜVENMEDİ"
Everton'ın yıldızı Alex Iwobi, FilthyFellas'a Delle Alli hakkında şunları anlattı: "Dele Alli, bir antrenman oyuncusu değil. Bunu ona sorduğunuzda, o da rahatlıkla böyle söyleyecektir. Antrenmanda maç olmadığında Dele Alli'yi görmek pek de mümkün değil.

"O, antrenmanda maç yaptığımızda çok iyiydi. Ancak, antrenmanlarda bir şeyler yapmayı denese de çok yavaş kalıyordu. Maç olduğunda gol ve asistleri rahatlıkla sıralayabilir. Everton'da oynaması onun için gerçekten zordu, çünkü hocanın güvenilir oyunculara ihtiyacı vardı ve Delle Alli'ye güvenmemekte haklıydı. Yine de hepimiz onun yeteneklerini ve çok iyi bir perfomans gösterebileceğini biliyoruz."

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Dele Alli hakkında şok açıklama!
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