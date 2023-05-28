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Giriş Tarihi: 28.5.2023 15:36

Fenerbahçe'den Ante Rebic hamlesi!

Fenerbahçe’den Ante Rebic hamlesi!

Diego Rossi’nin başka takıma transfer olma ihtimalini düşünen Fener yönetimi, Milan’ın Hırvat sol açığı Ante Rebic’in menajeri ile temasa geçti. Milan ile de bonservis pazarlığı yapılması için sezon sonu bekleniyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'den bir dikkat çekici hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler daha önce de menajeri ile görüştüğü Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic ile yeniden temas kurdu.

Milan ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rebic'in takımdan ayrılma ihtimali olan Diego Rossi'nin yerine transfer edilmek istendiği öğrenildi.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında. Ancak 2019 yılında piyasa değeri 40 milyon Euro'yu bulmuştu. Sol kanat dışında santrfor ve forvet arkası da oynayabilen 29 yaşındaki Rebic, Hırvatistan Milli Takım formasını 42 maçta giymiş çok tecrübeli bir isim.

KİRALANMA İHTİMALİ DE VAR
Fenerbahçe'nin en kısa sürede Milan ile de temas kuracağı ve bonservis pazarlığı yapacağı ifade ediliyor. Ancak bonservis ücretinde istenilen indirim olmazsa kiralama opsiyonunun devreye sokulmaya çalışılacağı da gelen haberler arasında.

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Fenerbahçe'den Ante Rebic hamlesi!
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