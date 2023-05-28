‘Final’sever Aslan!

Süper Lig'de iki maçı kalan Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü yenmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe derbisi öncesinde matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı-kırmızılı takım geçmişte karşısına çıkan benzer fırsatları tepmedi. Başarılara alışkın camia,sloganıyla havaya girerken, yönetim ve taraftarlar hem teknik direktör Okan Buruk'a hem de oyunculara güveniyor. Final niteliğindeki maçlarda istediği sonuçları almasını bilen2012'de Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, 2014-15 sezonunda ise Beşiktaş'ı yenerek 4. yıldızı takmıştı.Cimbom, 6 şampiyonluk gördüğü son 15 senede oynadığı 4 Türkiye Kupası finalini de kazanırken, aynı periyotta çıktığıA.Gücü-Başakşehir maçını izledim. Müthiş keyif aldım. Tolunay Kafkas ile yeni bir ruh kazanan başkent ekibi çok koşup iyi mücadele ediyor. Ve açık futbol oynamaya özen gösteriyor.Eğer G.Saraylı oyuncular tribün baskısından etkilenmez, sakin kalmayı başarırlarsa kalite ve becerileri ile A.Gücü'nü yenebilecek güce sahipler. G.Saray'ın istikrarlı kadrosu ile sahaya çıkmasını avantaj kabul ediyorum. Kenarlardan yapılacak ortalar İcardi'yi ön plana çıkarır. Ayrıca dışardan atılacak şutlar, G.Saray'a skor şansı yaratır. A.Gücü uzun paslarla hızlı hücuma çıkmayı düşünen bir takım. G.Saray'ın defans hattı bu geniş alanı rakibe bırakmamalı.G.Saray, F.Bahçe maçına şampiyon olarak çıkarsa taraftarlar tribünlerde mutlaka çarpıcı görsel gösteriler yapacaktır.Ancak gerçek şölen pazartesi günü veya belirlenecek bir günde yapılabilir. Ligin son haftasında G.Saray'ın maçı olmayacağı için bazı oyuncular tatile gidecek... Sahne hazırlıkları olacak, şölene katılacak sanatçılar belirlenecektir. Futbolcular da aileleri ile şölene katılıp podyuma isimleri anons edilerek istedikleri şarkılarla çıkacaktır.Kulüp şöleni özel bir gün olduğu için paraya da çevirecektir. Kombineler ve localar geçerli olmaz.