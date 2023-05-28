Göztepe’ye forvetlerinden 5 gol katkısı geldi

Avusturyalı golcü Kvasina attığı 2 golle bu 5 oyuncu arasında en skorer oyuncu oldu. Avusturyalı forvet, Play-Off dahil 29 maça çıktı. Toplam 2029 dakika sahada kalan Kvasina ligde 5-0 kazanılan Denizlispor ve 1-0 galip gelinen Eyüpspor müsabakalarında fileleri sarstı. Devre arasında İsveç'in Hammarby takımından gelen Loue'nin ise varlığı ile yokluğu bir oldu. Fildişi Sahilli futbolcu, 5 müsabakada sadece 119 dakika görev alıp 1 defa gol sevinci yaşadı. Sezon başında Beşiktaş'tan büyük umutlarla gelen Boşnak Hasic de bekleneni veremedi.

Hasic 9 karşılaşmada forma giydi ve o da 1 kez sevinç yaşadı. Göztepe'de sezonun ilk yarısında forma giyip ciddi şekilde sakatlanan Hüsamettin Yener de 1 gol attı. Hüsamettin ardından devre arasında Göz-Göz ile yollarını ayırıp eski takımı Altınordu'ya döndü. Göztepe'de en büyük sürprizi ise Ali Akman gerçekleştirdi. Sezonun flaş transferleri arasında gösterilen 21 yaşındaki oyuncu ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

Camianın önemli işler beklediği Ali Akman, 14 maçta 475 dakika süre aldı. Ancak bir türlü gol orucunu bozamayan Ali Akman, son haftalara doğru formayı da unuttu. Sürekli yedek bekleyen Ali, oyuna sonradan dahi giremedi. Göztepe'de kanatlarda görev yapan Yasin Öztekin, Obinna Mamah ve Michee Ngalina ise takımın gol yükünü çeken oyuncuların başında geldi. Göztepe orta saha ve defans oyuncularında da ciddi gol katkısı aldı.