Kent 2026’ya kadar Fenerbahçe’de

Şampiyonluk için umudunu koruyan ve bir yandan gelecek sezon Jorge Jesus ile devam etme planları yapan Fenerbahçe yönetimi, yeni kadro için de çalışıyor. Bu doğrultuda görüşmelere erken start veren sarı-lacivertliler, ilk transferini haziran ayına girmeden tamamladı.26 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2026 yılına kadar el sıkışıldı. İngiliz yıldızın maaşının senelik 1.7 milyon Euro olması bekleniyor.Takımdaki kanat oyuncularının geleceği ise şekilleniyor.Diego Rossi'den memnun olan Portekizli hoca, gelecek sezon kalması yönünde rapor verse de olmazsa olmaz bir şart değil.Ana bölgesi sol açık olan Ryan Kent; forvet, 10 numara ve sağ kanat olmak üzere hücumun her bölgesinde forma giyebiliyor.426 yaşındaki futbolcu, Rangers'ta 57 gol pasıyla İskoç takımın tarihinin en çok asist yapan 6. oyuncusu konumunda bulunuyor.Liverpool altyapısından yetişen oyuncu, 2018 yazında Rangers'a kiralık gitti. Ertesi sezon 7.2 milyon Euro'ya bonservisiyle İskoç takımına katıldı.4B urada 2 şampiyonluk yaşarken kariyer totalinde 7 sakatlıkla karşı karşıya kalıp takımını 29 maçta yalnız bıraktı.Rangers'ta Steven Gerrard ile kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. 138 maçta 28 gol atıp, 33 asist gerçekleştirdi."Kent, her zaman çok tehlikeli bir oyuncu olmuştur, her iki yöne de gidebilir ve mükemmel bir top sürme oyuncusudur.Çünkü çok hareketli, nerede ne yapacağı belli olmayan, çabuk ve seri bir isim. Ancak kendi adına büyük bir sorun da vardı.Her yıl skora katkıları genellikle beklenenin altında kaldı. Çoğu zaman Glasgow Rangers taraftarları için bir hayal kırıklığı kaynağı oldu. Ancak bu özelliğini geliştirir ve skorer olma problemini ortadan kaldırabilirse kesinlikle taraftarın sevgilisi olacaktır.''Kent, geldiğinden beri Rangers için güçlü bir oyuncu ama istatistikleri olması gerektiği kadar iyi değil.Taraftarlar ondan daha fazlasını bekliyordu. Buna rağmen her zaman rakip için tehlikeliydi. Hızlı bir oyuncu ve becerileriyle rakibini geçebilir. Ortaları daha iyi olabilirdi ama yine de rakibi için her zaman bir tehdit. Topla koşmaya başladığı andan itibaren heyecan yaratır ve taraftarları koltuklarından indirmeyi başarır.Türkiye ligi hücuma dayalı bir ligse, başarılı olacaktır. Değilse oyuncunun savunma görevlerini çok sık yapmasını beklemeyin."Anladığım kadarıyla F.Bahçe yönetiminin gizli bir ajandası var. Çünkü şu andaki takımı koruduğu takdirde önceliği sol bek ve 6-8 numara oynayabilecek bir oyuncu olmalıydı. Santrfor için her zaman transfer açıktır.Glasgow'daki oyununa baktığımız zaman gelip takımı kurtaracak, şampiyon yapacak gibi gözükmüyor ama bugünün sistemi içinde etkili rol alıp kapanan rakiplerin dengesini bozabilecek yetenekte. F.Bahçe'nin şu anda elinde 5 tane stoperi var. Yeniden bir oyuncuya yönelmek, bunlardan en az ikisinden vazgeçmek demek.Muhtemelen takımdan ayrılacak 5-6 oyuncu olacak. Doğal olarak da erken açılacak sezon öncesinde anlaşmaları yapmak, son ana bırakmak istemiyorlar. Transfer öncesinde her oyuncuya 'kurtarıcı' gözüyle bakılır.İki senedir ciddi gelişme içinde olan bir oyuncu grubu var ama lider futbolcuları yok. Herkesin gözü Arda Güler'in üstünde. Önümüzdeki sezonun en önemli silahı, transferi ve lideri 18 yaşındaki bu genç olacak.