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Giriş Tarihi: 28.5.2023

Kondogbia operasyonu

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kondogbia operasyonu

Beşiktaş, Orta Afrikalı ön libero için Atletico Madrid’le görüşmelere başlıyor. 5 milyon Euro isteyen İspanyol ekibiyle pazarlıklara 2.5 milyon Euro'dan start verilecek. Ayrıca oyuncunun 4 milyon Euro'luk maaşının yarısından biraz fazlasını ödeme teklifinde bulunulacak

Gelecek sezon kadrosuna güçlü bir 6 numara profili eklemek isteyen Beşiktaş, Geoffrey Kondogbia için kulübü Atletico Madrid ile temasa geçecek. Sözleşmesinin son yılına girecek olan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, bu sezon az süre alması nedeniyle siyahbeyazlılara sıcak bakabileceği belirtildi. Ayrıca yakın arkadaşı Arthur Masuaku'nun Beşiktaş'ta forma giymesinin söz konusu transfere etkili olabileceği ifade edildi. Bonservis bedeli olarak Atletico'nun talep ettiği 5 milyon Euro'nun yarısını önermeyi planlayan Kartal, masaya oturulduğunda ortak noktada buluşmaya çalışacak.

6 TRANSFERDE 97 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ
Orta Afrikalı ön liberonun transferinde en önemli konu ise yıllık ücret. Beşiktaş, iyi ilişkilere sahip olduğu Atletico Madrid'e oyuncunun yıllık maaşı olan 4 milyon Euro'nun yarısından biraz fazlasının karşılanması teklifini sunacak. Siyah-beyazlılar, yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanması halinde bonservis sorunun çözülebileceğini düşünüyor. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz ay iki kulüp arasında Vodafone Park'ta oynanan yardım maçında sahada yer almıştı. Kariyeri boyunca Lens, Sevilla, Monaco, Inter, Valencia ve Atletico Madrid transferleri yapan oyuncu için toplam 97 milyon Euro bonservis ödendi.

RACHİD GHEZZAL'LA YOLLAR AYRILIYOR!
Cezayir'de yayın yapan Fennec Football'a göre Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Haberde oyuncunun büyük performans verdiği iki sezonun ardından sakatlıklarla boğuşmasının ve aldığı yüksek maaşın bu kararda etkili olduğu belirtildi. Sonrasında Ghezzal'ın yaz transfer döneminde kendisine yeni bir kulüp bulmak zorunda kalacağı ifade edildi. Siyah-beyazlı forma ile 89 karşılaşmada sahaya çıkan Ghezzal, 15 gol ve 28 asistlik performans gösterdi. Cezayirli futbolcu, bu sezon ise takımıyla ligde çıktığı 11 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.

KARTAL, UEFA'NIN YANITINA KİLİTLENDİ
TFF, Gaziantep ve Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine oynanan maçları geçerli saymış ve sadece oynanmayan müsabakaların hükmen galibiyet olmasını kararlaştırmıştı. Yaşanan süreçte Beşiktaş, UEFA'nın talimatlarını örnek göstererek kararın değiştirilmesini talep ederken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyu kapattıklarını söyledi. Siyah-beyazlılar, mevcut kararlarla ilgili olarak UEFA yetkilileri ile temasa geçerek görüş istemişti. UEFA'nın hafta başında Beşiktaş'a bir yanıt vereceği öğrenildi

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Kondogbia operasyonu
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