Kondogbia operasyonu

Gelecek sezon kadrosuna güçlü bir 6 numara profili eklemek isteyen Beşiktaş, Geoffrey Kondogbia için kulübü Atletico Madrid ile temasa geçecek.Ayrıca yakın arkadaşı Arthur Masuaku'nun Beşiktaş'ta forma giymesinin söz konusu transfere etkili olabileceği ifade edildi. Bonservis bedeli olarak Atletico'nun talep ettiği 5 milyon Euro'nun yarısını önermeyi planlayan Kartal, masaya oturulduğunda ortak noktada buluşmaya çalışacak.Orta Afrikalı ön liberonun transferinde en önemli konu ise yıllık ücret. Beşiktaş, iyi ilişkilere sahip olduğu Atletico Madrid'e oyuncunun yıllık maaşı olan 4 milyon Euro'nun yarısından biraz fazlasının karşılanması teklifini sunacak. Siyah-beyazlılar, yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanması halinde bonservis sorunun. Kariyeri boyunca Lens, Sevilla, Monaco, Inter, Valencia ve Atletico Madrid transferleri yapan oyuncu için toplam 97 milyon Euro bonservis ödendi.Cezayir'de yayın yapan Fennec Football'a göre Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Haberde oyuncunun büyük performans verdiği iki sezonun ardından sakatlıklarla boğuşmasının ve aldığı yüksek maaşın bu kararda etkili olduğu belirtildi. Sonrasında Ghezzal'ın yaz transfer döneminde kendisine yeni bir kulüp bulmak zorunda kalacağı ifade edildi. Siyah-beyazlı forma ile 89 karşılaşmada sahaya çıkan Ghezzal, 15 gol ve 28 asistlik performans gösterdi. Cezayirli futbolcu, bu sezon ise takımıyla ligde çıktığı 11 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.TFF, Gaziantep ve Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine oynanan maçları geçerli saymış ve sadece oynanmayan müsabakaların hükmen galibiyet olmasını kararlaştırmıştı. Yaşanan süreçte Beşiktaş, UEFA'nın talimatlarını örnek göstererek kararın değiştirilmesini talep ederken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyu kapattıklarını söyledi. Siyah-beyazlılar, mevcut kararlarla ilgili olarak UEFA yetkilileri ile temasa geçerek görüş istemişti. UEFA'nın hafta başında Beşiktaş'a bir yanıt vereceği öğrenildi