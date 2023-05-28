Mauricio Pochettino’nun yeni adresi belli oldu!

Chelsea, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Mauricio Pochettino ile anlaşmaya vardı. Londra ekibi iki hafta önce varılan sözlü anlaşmanın ardından Arjantinli hocaya resmi imzayı attırdı. Pochettino, Chelsea kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor. Arjantinli teknik adam haftaya Chelsea'nin menajeri olarak göreve başlayacak. 51 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı daha önce sırasıyla Espanyol, Southampton, Tottenham ve Paris Saint-Germain'i çalıştırdı.

Deneyimli teknik adam PSG ile Fransa Lig Şampiyonluğu, Fransa Kupası Şampiyonluğu, Fransa Süper Kupası Şampiyonluğu kazandı.