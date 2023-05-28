Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mauricio Pochettino'nun yeni adresi belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.5.2023 16:12

Mauricio Pochettino'nun yeni adresi belli oldu!

Mauricio Pochettino’nun yeni adresi belli oldu!

Chelsea, Mauricio Pochettino ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içinde yapılması bekleniyor.

Chelsea, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Mauricio Pochettino ile anlaşmaya vardı. Londra ekibi iki hafta önce varılan sözlü anlaşmanın ardından Arjantinli hocaya resmi imzayı attırdı. Pochettino, Chelsea kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor. Arjantinli teknik adam haftaya Chelsea'nin menajeri olarak göreve başlayacak. 51 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı daha önce sırasıyla Espanyol, Southampton, Tottenham ve Paris Saint-Germain'i çalıştırdı.

Deneyimli teknik adam PSG ile Fransa Lig Şampiyonluğu, Fransa Kupası Şampiyonluğu, Fransa Süper Kupası Şampiyonluğu kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Özcan'dan Polis ve Jandarma'yı hedef alan Kaftancıoğlu'na tepki! CHP'yi karıştıracak sözler...
Son dakika | Turkuvaz Medya'nın acı günü: Engin Ardıç'ın cenaze programı açıklandı
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Kılıçdaroğlu'nu terleten torun gerçeği... Aile boyu sigorta sahtekarlığı, Kundaktayken SSK’lı oldular!
Başkan Erdoğan oyunu kullandı! "Dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir seçim yok"
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Zincirleme cinayetlerde korkunç gerçek: Sevgilisine sarılırken gelip boğmuş cesedi gören küçük kızı katletmişler
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
Engin Ardıç gibisi zor gelir
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mauricio Pochettino'nun yeni adresi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA