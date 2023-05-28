Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Paris St Germain'de Sergio Rico şoku!
Giriş Tarihi: 28.5.2023 15:48

Paris St Germain'de Sergio Rico şoku!

Paris St Germain’de Sergio Rico şoku!

Fransız devi PSG'nin formasını giyen başarılı kaleci Sergio Rico bindiği attan düştü. Tecrübeli file bekçisi hastaneye kaldırıldı.

Fransa'da bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen PSG'de şok bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre; PSG'nin 29 yaşındaki file bekçisi Sergio Rico, şampiyonluk sonrası gittiği ülkesi İspanya'da bindiği attan düşerek hastanelik oldu. Tecrübeli oyuncu helikopterle hastaneye götürüldü. Kaza sonrası Sevilla'daki Virgen del Rocio Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli oyuncunun kafa travması geçirdiği belirtildi. Durumunun ciddi olduğu belirtilen İspayol file bekçisinin yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

SEVILLA'DAN ALINMIŞTI
PSG'ye Sevilla'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle katılan Sergio, bu sezon Fransız devinde forma şansı bulamadı. Oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Özcan'dan Polis ve Jandarma'yı hedef alan Kaftancıoğlu'na tepki! CHP'yi karıştıracak sözler...
Son dakika | Turkuvaz Medya'nın acı günü: Engin Ardıç'ın cenaze programı açıklandı
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Kılıçdaroğlu'nu terleten torun gerçeği... Aile boyu sigorta sahtekarlığı, Kundaktayken SSK’lı oldular!
Başkan Erdoğan oyunu kullandı! "Dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir seçim yok"
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Zincirleme cinayetlerde korkunç gerçek: Sevgilisine sarılırken gelip boğmuş cesedi gören küçük kızı katletmişler
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
Engin Ardıç gibisi zor gelir
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
ARKADAŞINA GÖNDER
Paris St Germain'de Sergio Rico şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA