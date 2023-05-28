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Giriş Tarihi: 28.5.2023

Rize’de bayram

Rize’de bayram

Süper Lig vizesini alan Karadeniz ekibi, taraftarının huzurunda kupasını aldı. Yeşil-mavili takım, Çaykur Didi Stadı’nda şampiyonluğunu kutladı. Törende büyük coşku yaşandı...

Spor Toto 1. Lig'de 2022-23 sezonunu lider Samsunspor'un ardından ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, Didi Stadyumu'nda gerçekleştirdiği şölenle kupasına kavuştu. Karadeniz ekibi, bayram yerine dönen şehirde hınca hınç dolduran taraftarının huzurunda başarısını taçlandırdı. Futbolseverler Erol Şahin ve Davut Güloğlu'nun şarkılarıyla coştu. Törende konuşan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, "Çok çalıştık, gece gündüz demedik. Allah da bize yardım etti. Bugünleri yaşadık. Biz en başından beri hocalarımızla, futbolcularımızla taraftarlarımızla bir olduk. Süper Lig'de de yapabileceklerimizin en iyisini yapacağız. Taraftarımızın daha fazla destek vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

KUPAYI TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ VERDİ
Süper Lig'e merhaba diyen Çaykur Rizespor, törenle başarısını taçlandırdı. Kupayı, kutlamaya katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi verdi.

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