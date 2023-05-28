Rize’de bayram

Süper Lig vizesini alan Karadeniz ekibi, taraftarının huzurunda kupasını aldı. Yeşil-mavili takım, Çaykur Didi Stadı’nda şampiyonluğunu kutladı. Törende büyük coşku yaşandı...
Spor Toto 1. Lig'de 2022-23 sezonunu lider Samsunspor'un ardından ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, Didi Stadyumu'nda gerçekleştirdiği şölenle kupasına kavuştu. Karadeniz ekibi, bayram yerine dönenşehirde hınca hınç dolduran taraftarının huzurunda başarısını taçlandırdı. Futbolseverler Erol Şahin ve Davut Güloğlu'nun şarkılarıyla coştu. Törende konuşan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, "Çok çalıştık, gece gündüz demedik. Allah da bizeyardım etti. Bugünleri yaşadık. Biz en başındanberi hocalarımızla, futbolcularımızla taraftarlarımızlabir olduk. Süper Lig'de de yapabileceklerimizinen iyisini yapacağız. Taraftarımızın daha fazla destek vermesi lazım" ifadelerini kullandı.
KUPAYI TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ VERDİ
Süper Lig'e merhaba diyen Çaykur Rizespor, törenle başarısını taçlandırdı. Kupayı, kutlamaya katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi verdi.