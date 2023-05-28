Roberto Mancini’den Nicolo Zaniolo’ya müjde!

Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, uzun süre oynamamanın ve yaşadığı sakatlığın etkisiyle zaman zaman beklenen performansın gerisinde kaldı. Yıldız oyuncu sarı - kırmızılıların 1-0 kazandığı Kasımpaşa maçında galibiyetin mimarı olurken bu sezon Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarında da gol sevinci yaşadı.

ZANIOLO'YA MÜJDE

İtalya Milli Takımı, 15 Haziran'da Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek. İtalya Milli Takımı'ndaki beşinci yılını kutlayan Teknik Direktör Robert Mancini kısa süre içerisinde kadroyu açıklayacak. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'a göre, başarılı çalıştırıcı Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu da kadroya davet edecek.

Mancini, 23 yaşındaki yıldızı daha önce oynanan Malta ve İngiltere maçlarına da davet etmeyi düşünmüş, ancak deprem nedeniyle Türkiye'de liglere ara verildiği için çok fazla maç eksiği olması sebebiyle Zaniolo, İtalya Milli Takım kadrosuna alınmamıştı. Yıldız oyuncu daha önce 11 kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giymiş ve iki kez de gol sevinci yaşamıştı.