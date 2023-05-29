Göztepe’de 13 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Yeni sezonda daha iddialı ve kaliteli bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Yasin Öztekin, Dino Arsalanagic, Tarık Çamdal, Aliou Traore, Marko Mihojevic, Lucas Erhan Gottwalt'ın yanı sıra kiralık olarak forma giyen Ali Akman, Emir Ortakaya, Ajdin Hasic, Emirhan Delibaş, Bayere Junior, Ekrem Kılıçarslan, Hikmet Çiftçi'nin Göztepe ile resmi bir bağı kalmayacak. Yönetimin, Traore, Lucas ve Mihojevic'in 1 yıl daha sözleşmelerini uzatmak için opsiyonu bulunurken, Ali Akman, Loue, Hikmet ve Ekrem'in ise satın alma opsiyonu yine Göztepe'nin elinde.

Sportif direktör Ivan Mance'nin teknik ekiple birlikte geniş çapta bir rapor hazırlayacağı ve kalacak oyuncularla ilgili bir karar vereceği bildirildi. Göztepe'nin bu sezon büyük çıkış yakalayan genç stoper Emir Ortakaya'yı 1 yıl daha Fenerbahçe'den kiralamak için görüşmelere başlayacağı, iyi bir teklif gelmezse Belçikalı savunmacı Arslanagic'i de takımda tutacağı kaydedildi. Diğer oyuncuların ise durumları netlik kazanmadı.