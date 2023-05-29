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Giriş Tarihi: 29.5.2023 11:02

Juventus ve Milan'dan Nicolo Zaniolo hamlesi

Juventus ve Milan’dan Nicolo Zaniolo hamlesi

Juventus ve Milan, transfer planlamasında Zaniolo ismini ilk sıraya yazdı. İki kulüp de transferi 20-30 milyon euro arasında bir bedele bitirmek istiyor...

Galatasaray'ın Ocak ayında İtalya Serie A ekibi Roma'dan 15 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Nicolo Zaniolo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, İtalyan yıldıza gelen tüm teklifleri sezon sonunda masaya yatıracak. Cim-Bom, Roma'ya yapacağı 15 milyon euroluk ödemeyi 5 taksitle yapacak. Zaniolo'nun olası satışından elde edilecek karın %20'si de İtalyan kulübüne verilecek. Başarılı oyuncunun serbest kalır maddesi ise 35 milyon euro.

İKİ TAKIM DA 4-3-3 OYNAYACAK
İtalyan'ın dev kulüpleri Juventus ve Milan 23 yaşındaki oyuncu ile çok yakından ilgileniyor. Seneye 4-3-3 oynamak isteyen iki kulüp de bu nedenle Nicolo Zaniolo transferine çok büyük önem veriyor. Allegri, Bennacer'in boşluğunu, Pioli ise sol kanada yeni bir Leo yerleştirmek için Zaniolo'yu ısrarla istiyor. Juventus ve Milan, Zaniolo transferini 20-30 milyon euro arasında bir bedele bitirmek istiyor. Yetenekli oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında bitiyor.

MANCINI MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRDI
Nicolo Zaniolo, Sarı-Kırmızılı forma altında bu sezon toplamda 10 maça çıktı. İtalyan oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol attı. Ayrıca 3 de asist yaptı. Bu arada Roberto Mancini'nin İtalya'sı, 15 Haziran'da Uluslar Ligi'nde İspanya ile karşılaşacak. Corriere dello Sport'a göre İtalyan teknik direktör, G.Saray forması giyen Zaniolo'yu milli takıma geri çağırmaya niyetli görünüyor. Ayrıca Mancini, Zaniolo'ya kariyeri ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

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Juventus ve Milan'dan Nicolo Zaniolo hamlesi
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