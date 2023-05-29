Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın Fabio Borini teklifi ortaya çıktı!

Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle Süper Lig'in ikinci yarısında iz bırakan bir performans sergileyen Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme Fatih Karagümrük'ün İtalyan golcüsü Fabio Borini geldi. Siyah-beyazlılar, Borini için kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacak. Beşiktaş'ın Fabio Borini'ye yapacağı teklifin detayları ortaya çıktı.

İÇ TRANSFERDE HAREKETE GEÇİLDİ

Beşiktaş iç transferde rotasını belirledi. Siyah-beyazlılar; Cenk Tosun, Mert Günok ve Salih Uçan'ın 2024'te bitecek sözleşmelerini uzatacak.

Kaptan Cenk Tosun'a 2+1 yıllık yeni kontrat imzalatılması düşünülüyor. Şenol Güneş göreve geldikten sonra gerçek kimliğini bulan golcü futbolcu da yıllık ücretinde yapılacak iyileştirmeyle birlikte takımda kalmak istiyor.

Cenk gibi Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ilk 11'de şans bulmaya başlayan Mert Günok da sözleşmesini uzatmaya hazır. A Milli Takım'a geri dönen 34 yaşındaki Mert'le 2+1 yıllık kontrat düşünülüyor.

Güneş'in gözdelerinden Salih Uçan'ın mukavelesi de yenilenecek. Çok başarılı bir sezon geçiren Salih'in kontratı da büyük olasılıkla 2026'ya kadar uzatılacak.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Süper Lig'de 36. haftayı bay geçecek olan Beşiktaş, Kasımpaşa ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 37. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenmanda, ısınma hareketleri ve pas programından sonra taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.

HEDEF YENİDEN BORINI

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Karagümrük'le sözleşmesi biten İtalyan yıldızı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Siyah-beyazlılar ocak ayında 2,5 yıllık sözleşme istediği için transferi son anda rafa kaldırılan Fabio Borini'yi 2 senelik kontratla renklerine bağlamak istiyor.

N'KOUDOU'NUN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Kartal sezon sonu yollarını ayıracağı Kevin Nkoudou'nun boşluğunu Fabio Borini ile doldurmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılar, Karagümrük forması giyen İtalyan sol kanat oyuncusuna ara transferde resmi teklif yapmıştı.

Karagümrük'le el sıkışan siyah-beyazlılar, Borini'nin 2,5 yıllık sözleşmede ısrar etmesi nedeniyle bu transferi rafa kaldırmıştı. Kartal'ın çok başarılı bir sezon geçiren 32 yaşındaki oyuncudan vazgeçmediği ve önümüzdeki günlerde yeniden girişimlere başlayacağı aktarıldı.

ŞENOL GÜNEŞ DE ÇOK İSTİYOR

Siyah-beyazlılar, Karagümrük'le sözleşmesi biten Borini'yi maddi konularda anlaşma sağlanması halinde 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlamayı planlıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamanın hayallerini kuran yıldız futbolcu kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Borini'yi beğendiği ve transferine sıcak baktığı ifade edildi. İtalyan oyuncunun kadroya katılması halinde Cenk Tosun ve Aboubakar'ın ileri ikilide birlikte oynama şansı yakalayacakları da belirtildi.