Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Wilfried Zaha transfer kararını verdi! Servet değerinde teklif...

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer planlaması yapılmaya başlandı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri Crystal Palace'tan ayrılan Wilfried Zaha oldu. Fildişi Sahilli yıldız geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibine veda etmişti. Zaha transfer için kararını verdi. Yıldız oyuncuya rüya gibi bir teklif yapıldı. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE ZAHA'NIN PEŞİNDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Crystal Palace'tan ayrılan Wilfried Zaha ile ilgileniyor. Fildişili oyuncunun temsilcisinin Fenerbahçe'nin daveti üzerine İstanbul'a geldiği ve geçtğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçını da tribünden takip ettiği bildirilmişti.

Fenerbahçe ve Zaha arasındaki görüşmelerin sürdüğü fakat Fildişili oyuncunun yıllık ücret talebi sebebiyle görüşmelerin ilerleyemediği kaydedilmişti.

ZAHA'NIN İSTEKLERİ ŞOKE ETTİ

Fenerbahçe'nin kanat transferi için adaylardan biri olan Wilfried Zaha, beklentilerinde geri adım atmıyor.

Sarı-lacivertli takımdan senelik 5 milyon Euro net maaş isteyen Fildişi Sahilli, pazarlık masasına oturmadı. 10 milyon Euro'ya yakın da imza parası talep eden tecrübeli oyuncu indirime gitmiyor.

Yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan da çok yüksek teklifler var.

MARSİLYA VE ROMA'DA İLGİ DUYUYOR

Ayrıca 30 yaşındaki oyuncu, Marsilya ve Roma'ya da önerildi. Zaha'nın yapacağı tercih merak edilirken Marsilya ile Roma'nın da bu yıllık maaşı ve imza parasını karşılayabilmesi zor görünüyor.

Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Zaha'nın piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ZAHA'DAN TRANSFER KARARI

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Fildişi Sahilli Wilfried Zaha, transfer kararını verdi. Yıldız oyuncuya Katar'ın Al Sadd takımından servet değerinde bir teklif geldi.

The Sun'dan Alan Nixon imzalı habere göre Al Saad, Wilfried Zaha'ya yıllık 10 milyon sterlinlik (11.5 milyon euro) resmi teklifte bulundu. Habere göre Wilfried Zaha, Avrupa'dan daha büyük bir takımdan gelecek tekliflere odaklandı.