Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arif Gülen'e şikeden 1 yıl men cezası!
Giriş Tarihi: 30.5.2023 16:42 Son Güncelleme: 30.5.2023 16:44

Arif Gülen'e şikeden 1 yıl men cezası!

Arif Gülen’e şikeden 1 yıl men cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Darıca Gençlerbirliği eski başkanı Arif Gülen’in, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK kararlarını açıkladı. Buna göre Darıca Gençlerbirliği eski başkanı Arif Gülen'in, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldığı belirtildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden duyurulan PFDK kararları şöyle:
"Fenerbahçe'nin, 24.05.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - DG Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü'nün, 25.05.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 52 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eyüpspor'un sporcusu İbrahim Akdağ'ın, 26.05.2023 tarihinde Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan Sakaryaspor - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Eyüpspor sporcusu İbrahim Akdağ hakkında, resmi güvenlik görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Darıca Gençlerbirliği hakkında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüs nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
Arif Gülen'in, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle FDT'nin 56/2-a maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan seçim zaferi sonrası A takımını topluyor! İşte masadaki başlıklar
Fatih Portakal Sözcü TV'de isyan etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Gürsel Tekin de CHP Genel Başkanlığı'na talip! Kılıçdaroğlu, 'Yola devam', İmamoğlu, 'değişim' dedi...
Doktor Özgün Kaleoğlu'na şok: Başörtülü kadınları hedef almıştı!
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, karanlık pazarlığı itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu bunları yerine getirmek zorunda
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den kesin seçim sonuçları açıklaması
Son dakika: CHP Genel Merkezi'nde kriz toplantısı! Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkadı
İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz”
Hadi bayım başka kapıya
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Arif Gülen'e şikeden 1 yıl men cezası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA