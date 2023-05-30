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Giriş Tarihi: 30.5.2023 23:15

Bakan Kasapoğlu: Galatasaray camiasını ve taraftarını gönülden tebrik ediyorum

AA
Bakan Kasapoğlu: Galatasaray camiasını ve taraftarını gönülden tebrik ediyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Eryaman Stadı'ndaki Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı çıkışı basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, rekabet dolu bir sezonun bitmek üzere olduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu, 2022-2023 sezonu şampiyonun da bu akşam belirlendiğini aktararak şöyle devam etti:

"Galatasaray-Ankaragücü maçı neticesinde bugün itibariyle Galatasaray şampiyonluğu göğüsledi. Galatasaray camiasını tüm ekibi ve taraftarını gönülden tebrik ediyorum. Rekabet dolu bir lig, bu lige renk kazandıran tüm takımlarımızı kutluyorum. Spor demek dostluk, kardeşlik, birlik beraberlik demek. İnanıyorum ki sporun bu ruhunu önümüzdeki süreçte de futbolda tüm branşlarda daha yukarılara taşırız. Tabii lig devam edecek, diğer noktada play off mücadeleleri var. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Tabii ki ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlara, ayrıca başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil etsinler. Ve tabii ki spordaki başarımız, spordaki çıtamız yukarılara doğru tırmansın."

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Bakan Kasapoğlu: Galatasaray camiasını ve taraftarını gönülden tebrik ediyorum
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