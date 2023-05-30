Enner Valencia, Fenerbahçe tarihine geçti! Bir efsaneyi yakaladı, bir efsaneyi geçti...

Böylece gol sayısını 29'a yükselten Valencia, Fenerbahçe formasıyla lig tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu. 2011-12 sezonunda Brezilyalı Alex de Souza'nın elde ettiği 28 gollük rekoru geride bırakan Valencia, Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.