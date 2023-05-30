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Giriş Tarihi: 30.5.2023 17:12

Son dakika haberleri: Dimitris Pelkas'tan veda mesajı! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Son dakika haberleri: Dimitris Pelkas’tan veda mesajı! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Son dakika haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralanan Dimitris Pelkas, sosyal medyadan paylaştığı mesajla İngiliz ekibine veda etti.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'deki kiralık sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas, kulübe veda etti.

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye giden Yunan futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnişli çıkışlı, güzen anları ve önemli dersleri olan uzun bir sezon oldu. Acun Ilıcalı'ya ve Hull City'ye ailesine güvenleri ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Artık devam etme zamanı" sözlerini kullandı.

Hull City forması altında 26 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe ile de sözleşmesinin sonuna gelen Pelkas için sarı-lacivertlilerin sözleşmede yer alan kontrat uzatma maddesini kullanması beklenmiyor. Geleceği belirsiz olan Pelkas'ın adı eski takımı PAOK ve Trabzonspor ile anılıyor.

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Son dakika haberleri: Dimitris Pelkas'tan veda mesajı! Sosyal medya hesabından paylaştı...
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