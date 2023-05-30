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Giriş Tarihi: 30.5.2023 12:32 Son Güncelleme: 30.5.2023 12:47

Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı!

Süper Lig’de günün VAR hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Galatasaray - MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe - Antalyaspor maçlarının Video Yardımcı Hakemleri (VAR) açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçlarının tamamı bugün saat 20.00'de oynanacak. Lider Galatasaray'ın, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği deplasmandaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Kritik maçta VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR'da Ali Şansalan ile Ekrem Kan eşlik edecek.


FENERBAHÇE - ANTALYASPOR'UN VAR HAKEMİ HAKAN CEYLAN
Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe de Antalyaspor'u konuk edecek. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçta İbrahim Zorbey ve Furkan Ürün yardımcı hakem olarak görev yapacak. Zorlu müsabakanın VAR'ı Hakan Ceylan oldu. AVAR'da da Suat Arslanboğa ile Erdem Bayık yer alacak.

DİĞER VAR HAKEMLERİ ŞÖYLE;

Giresunspor - Trabzonspor

VAR: Serkan Tokat Orta hakem: Arda Kardeşler

Sivasspor - Konyaspor

VAR: Mustafa Öğretmenoğlu Orta hakem: Bahattin Şimşek

İstanbulspor - Adana Demirspor

VAR: Mustafaİlker Coşkun Orta hakem: Ümit Öztürk


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Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı!
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