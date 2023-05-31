Abel Ferreira’dan Fenerbahçe’ye ret!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup eden ancak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Teknik Direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli takım için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Ligin tamamlanmasıyla birlikte Teknik Direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'nin görüştüğü isim Brezilya'da ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DEN ABEL FERREİRA'YA TEKLİF

Portekiz'de yayın yapan Record sitesine göre; Fenerbahçe'nin, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Palmeiras'ta görev yapan Abel Ferreira'ya teklif götürdüğü belirtildi. Haberde, sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un yerine düşündüğü ancak başarılı çalıştırıcının yapılan teklife olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

PSG'NİN DE LİSTESİNDE

Palmeiras kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılının sonuna kadar devam eden Abel Ferreira'nın ismi, kısa bir süre önce Fransız devi PSG ile de anılmıştı.