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Giriş Tarihi: 31.5.2023 22:06 Son Güncelleme: 31.5.2023 22:07

Eyüpspor, yarı final ilk maçında tek golle kazandı

Eyüpspor, yarı final ilk maçında tek golle kazandı

Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Eyüpspor, Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı, 4 Haziran Pazar günü Bodrumspor'un sahasında oynanacak.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Eyüp İlçe Stadı'ndaki maçı İstanbul ekibi 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 34. dakikada Mustafa Pektemek attı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, rövanş karşılaşması öncesi avantajı aldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 4 Haziran'da Bodrum'da oynanacak.

Bu eşleşmeden galip ayrılacak taraf, 8 Haziran'daki finalde Pendikspor ile karşılaşacak.

SPOR CAMİASI YERİNDE TAKİP ETTİ

Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya gelirken, söz konusu maçı spor camiasından birçok isim yerinde takip etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ile Emin Bayram, milli futbolcu Burak Yılmaz, Ümraniyesporlu futbolcu Umut Nayir, Beşiktaş'ın deneyimli oyuncuları Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, teknik direktörler Yılmaz Vural ve Mehmet Özdilek mücadeleyi tribünden takip etti.

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Eyüpspor, yarı final ilk maçında tek golle kazandı
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