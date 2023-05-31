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Giriş Tarihi: 31.5.2023 16:10

Quincy Promes'e şok suçlama!

Quincy Promes’e şok suçlama!

Hollandalı futbolcu Quincy Promes'in başı yine belada. 50 kez milli de olan kanat oyuncusu kokain kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya.

Rusya'da Spartak Moskova forması giyen Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanıyor. Hollandalı forvetin toplam 1.360 kilo kokain kaçırdığı öne sürülüyor.

1360 KİLO KOKAİN KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLİYOR
Hollanda'da başlatılan soruşturmada ortaya çıkan bir e-postada 31 yaşındaki Promes'in 2020 yılında Hollanda veya Belçika'ya 1.360 kilo kokain sokmasından şüphe edildiği kaydedildi. Promes'in avukatı, iddialar konusunda medyaya bir yorum yapmaktan kaçındı.

5 HAZİRAN'DA İLK DURUŞMASI VAR
5 Haziran 2023 tarihinde olaya dair duruşma yapılacak. Fakat Promes'in söz konusu duruşmaya katılması beklenmiyor. Fakat mahkeme yine de onu gıyabında yargılamaya başlayacak.

ADI BIÇAKLAMA OLAYINA DA KARIŞTI
Söz konusu olayda bıçaklanan kişinin Promes'in kuzeni olduğu ve kavganın bir aile partisinden sonra çıktığı belirlenmişti. Promes ise bu olayla ilgisi olmadığını savunmuştu. Bu davayla ilgili de gelecek pazartisi günü bir duruşma yapılacak.

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Quincy Promes'e şok suçlama!
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