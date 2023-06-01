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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Almanlar’ın Mesut düşmanlığı bitmiyor

Fatih YILMAZ
Almanlar’ın Mesut düşmanlığı bitmiyor
HER fırsatta Mesut Özil aleyhine haber yapan ve adeta kin kusan Alman basını, bunlara bir yenisini daha ekledi. Özil'i daha Schalke'den transferi söz konusu olduğu dönemde istediği ücret nedeniyle hedef haline getiren Bild Gazetesi, seçimlerde tarihi bir zafere imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Mesut'la ilgili yalan bir habere imza attı. Gazete, "Mesut'un özel jetleri var. Pahalı saatleri ve lüks yaşamı ile dikkat çekiyor. Malikanede yaşıyor. Erdoğan'ın en sadık destekçisi lüks içinde" ifadelerini kullandı.

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Almanlar’ın Mesut düşmanlığı bitmiyor
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