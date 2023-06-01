Almanlar’ın Mesut düşmanlığı bitmiyor

HER fırsatta Mesut Özil aleyhine haber yapan ve adeta kin kusan Alman basını, bunlara bir yenisini daha ekledi. Özil'i daha Schalke'den transferi söz konusu olduğu dönemde istediği ücret nedeniyle hedef haline getiren Bild Gazetesi, seçimlerde tarihi bir zafere imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Mesut'la ilgili yalan bir habere imza attı. Gazete,ifadelerini kullandı.