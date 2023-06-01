Avrupa Ligi’nde şampiyon Sevilla!

UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı en çok kazanan takım olan Sevilla, finalde Jose Mourinho'nun ekibi Roma'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmanın penaltılarında 4-1 mağlup ederektoplamda 5-2'lik skorla şampiyonluğaulaştı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan müsabakada Paulo Dybala'nın 35. dakikada attığı golle öne geçen İtalyan devi, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Karşılaşmanın 55. dakikasında GianlucaMancini'nin ters vuruşu sonucu durum 1-1'e geldi. İki ekip de buldukları fırsatları değerlendiremeyince hem normal süre hem de uzatma bölümü 1-1 sonuçlandı. Atışlarda ise rakibini 4-1 yenen İspanyol kulübü, AvrupaLigi'nde 7. kez şampiyonluğa ulaştı.
TESADÜFÜN BU KADARI
Arjantin ile Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı son penaltı atışını gole çevirip takımını şampiyonluğa ulaştıran Gonzalo Montiel, dün gece de Sevilla ile son vuruşu yapıp fileleri havalandıran isim oldu