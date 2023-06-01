Avrupa Ligi’nde şampiyon Sevilla!

EFA Avrupa Ligi'nde kupayı en çok kazanan takım olan Sevilla, finalde Jose Mourinho'nun ekibi Roma'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmanınMacaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan müsabakada35. dakikada attığı golle öne geçen İtalyan devi, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Karşılaşmanın 55. dakikasındasonucu durum 1-1'e geldi. İki ekip de buldukları fırsatları değerlendiremeyince hem normal süre hem de uzatma bölümü 1-1 sonuçlandı. Atışlarda ise rakibini 4-1 yenen İspanyol kulübü,Arjantin ile Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı son penaltı atışını gole çevirip takımını şampiyonluğa ulaştıran Gonzalo Montiel, dün gece de Sevilla ile son vuruşu yapıp fileleri havalandıran isim oldu