Beşiktaş’ta gündem yeniden Wout Weghorst!

Beşiktaş'ta Wout Weghorst sesleri yeniden yüksek sesle duyulmaya başladı. Sezon başında büyük umutlarla alınan, ancak Ocak ayında sürpriz bir şekilde "Ben gidiyorum" diyerek M. United'ın yolunu tutan Hollandalı forvet, Premier Lig ekibinde bekleneni veremedi.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

Hem İngilizlerin desteğini alamayan, hem de kendisini mutlu edemeyen Weghorst'un, Burnley'e de geri ödenmek istemediği öğrenildi. 30 yaşındaki golcünün kısa bir süre önce siyah-beyazlı yetkilileri arayarak "Geri dönmek istiyorum" dediği öğrenildi. Hollandalı forvetin bu talebi, teknik direktör Şenol Güneş'e iletildi. Ancak, tecrübeli çalıştırıcının bu kez bazı şartlar öne sürdüğü öğrenildi. Güneş'in, Beşiktaşlı yetkililerle yaptığı görüşmede "Wout Weghorst, Ocak ayında giderken en son bizim haberimiz oldu. Bu kez kendini çıkıp bizimle birlikte olmak istediğini söyleyecek. Taraftarımıza veda ederken, takım arkadaşlarına tek kelime bile etmedi.

"KABUL EDİYORSA HEMEN GELSİN"

Hepsinin gönlünü alacak. Bonservisini eline alıp, 1.5 milyon euro yıllık maaşı da kabul ediyorsa, hemen gelebilir" dediği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu Manchester United ile çıktığı 17 Premier lig karşılamasında gol atmayı başaramadı. Bu karşılaşmalarda sadece 1 asist yapan Weghorst, yalnızca Uefa Avrupa Ligi'nde Real Betis'e karşı 1 gol ve Lig kupasında oynanan Nottingham Forest maçında 1 gol atabildi. Manchester United ile toplamda 30 maça çıkan Weghorst, 2 gol 3 asist kaydetti.