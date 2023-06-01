Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta gündem yeniden Wout Weghorst!
Giriş Tarihi: 1.6.2023 11:20

Beşiktaş'ta gündem yeniden Wout Weghorst!

Beşiktaş’ta gündem yeniden Wout Weghorst!

Gelecek sezon kadro planlasını yapan Beşiktaş'ta forvet hattı için günden yeniden Weghorst'a döndü. Hollandalı oyuncu siyah beyazlılıara dönmek istediğini iletti. Şenol Güneş transfer şartını sıraladı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Wout Weghorst sesleri yeniden yüksek sesle duyulmaya başladı. Sezon başında büyük umutlarla alınan, ancak Ocak ayında sürpriz bir şekilde "Ben gidiyorum" diyerek M. United'ın yolunu tutan Hollandalı forvet, Premier Lig ekibinde bekleneni veremedi.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"
Hem İngilizlerin desteğini alamayan, hem de kendisini mutlu edemeyen Weghorst'un, Burnley'e de geri ödenmek istemediği öğrenildi. 30 yaşındaki golcünün kısa bir süre önce siyah-beyazlı yetkilileri arayarak "Geri dönmek istiyorum" dediği öğrenildi. Hollandalı forvetin bu talebi, teknik direktör Şenol Güneş'e iletildi. Ancak, tecrübeli çalıştırıcının bu kez bazı şartlar öne sürdüğü öğrenildi. Güneş'in, Beşiktaşlı yetkililerle yaptığı görüşmede "Wout Weghorst, Ocak ayında giderken en son bizim haberimiz oldu. Bu kez kendini çıkıp bizimle birlikte olmak istediğini söyleyecek. Taraftarımıza veda ederken, takım arkadaşlarına tek kelime bile etmedi.

"KABUL EDİYORSA HEMEN GELSİN"
Hepsinin gönlünü alacak. Bonservisini eline alıp, 1.5 milyon euro yıllık maaşı da kabul ediyorsa, hemen gelebilir" dediği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu Manchester United ile çıktığı 17 Premier lig karşılamasında gol atmayı başaramadı. Bu karşılaşmalarda sadece 1 asist yapan Weghorst, yalnızca Uefa Avrupa Ligi'nde Real Betis'e karşı 1 gol ve Lig kupasında oynanan Nottingham Forest maçında 1 gol atabildi. Manchester United ile toplamda 30 maça çıkan Weghorst, 2 gol 3 asist kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti
İzmirlinin derdi: Sel, çamur, kötü koku, Tunç Soyer'in derdi: Gezi Terörü! İşte CHP'nin vatandaşa 'hizmet' anlayışı
28 Mayıs seçimleri sonrası 7'li koalisyon darmadağın! Büyük kriz patlak verdi
Aslı Baykal-Uğur Dündar arasındaki kriz büyüyor: Başarısız muhalefetin tetikçisi…
SON DAKİKA: İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti: Şahsi menfaatler amaçların önüne geçti...
Bizde de vardı senin gibi bir deha
Demirtaş’ın siyasete ‘şüpheli’ vedası
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi’nde gelenek bozulmadı: Şampiyon Sevilla oldu! Roma, penaltılarda kaybetti...
Karşıyaka Belediyesi borç batağında: Tefeciye düşen arkadaşlarımız oldu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta gündem yeniden Wout Weghorst!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA