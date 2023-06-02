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Giriş Tarihi: 2.6.2023 17:12

Borussia Mönchengladbach'ta Daniel Farke ile yollar ayrıldı!

AA
Borussia Mönchengladbach’ta Daniel Farke ile yollar ayrıldı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Daniel Frake ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Daniel Farke ile iş birliğinin sonlandırıldığı ifade edilerek, birlikte ve ayrıntılı şekilde yapılan sezon analizinin ardından böyle bir karar alındığı belirtildi.

Kulübün sportif direktörü Roland Virkus, yoğun görüşmelerden sonra Frake ile yollarının ayrılmasına karar verdiklerini söyledi. Farke, sezon başında göreve getirilmiş ve 30 Haziran 2025'e kadar süren bir sözleşmeye imza atmıştı.

Borussia Mönchengladbach, 2022-2023 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı.

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Borussia Mönchengladbach'ta Daniel Farke ile yollar ayrıldı!
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