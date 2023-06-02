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Giriş Tarihi: 2.6.2023 12:09

Derbide ilk golün önemi büyük! Galatasaray-Fenerbahçe maçında kim favori?

AA
Derbide ilk golün önemi büyük! Galatasaray-Fenerbahçe maçında kim favori?

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf, zor yeniliyor. Rekabetteki son 59 lig maçında ilk golü bulan takım, sadece 5 kez sahadan puansız ayrıldı

Rekabette 29 yılı kapsayan son 59 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 13 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 59 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 59 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

- GALATASARAY'IN BU SEZON İLK GOLÜ ATTIĞI 24 MAÇIN 20'SİNİ KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk golü bulduğu maçların çok büyük bölümünden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde rakip fileleri havalandırdığı 24 müsabakanın 20'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 2'sini kaybetti.

Galatasaray ligde kalesinde ilk golü gördüğü 7 müsabakada ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bir maçından hükmen (3-0) galip ayrılan sarı-kırmızıların 2 maçı da golsüz berabere bitti.

- FENERBAHÇE'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk golü ürettiği 22 karşılaşmada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü. Sarı-lacivertli ekip, ilk golü yediği 10 müsabakada ise 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bir maçtan hükmen (3-0) galip ayrılan Fenerbahçe'nin bir karşılaşması da golsüz berabere sona erdi.

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Derbide ilk golün önemi büyük! Galatasaray-Fenerbahçe maçında kim favori?
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