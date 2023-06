Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Ligin 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü Nef Stadı'nda yapılacak derbiye şampiyon çıkacak sarı-kırmızılılar, en yakın takipçileri sarı-lacivertlileri konuk edecek. Sezonun şampiyonu 36. haftada belli olsa da derbi ezeli rekabette büyük önem taşıyor.

Galatasaray'daki 12. sezonunu geçiren 36 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe'deki ilk sezonunu yaşayan İrfan Can Eğribayat'ın ortaya koyacağı performans, takımlarının alacağı iyi veya kötü sonuçta belirleyici olacak.

MUSLERA, BU SEZON LİGDE 32 MÜSABAKAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı. Sarı-kırmızılı ekibin çıktığı 33 müsabakanın 32'sinde kaleyi koruyan Muslera, 26 gol yedi. Uruguaylı futbolcu, süre aldığı müsabakaların 15'inde kalesini gole kapattı.

Muslera'nın sakatlandığı 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinin son 5 dakikası ile cezalı olduğu 15. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında görev yapan Okan Kocuk ise 1 gol yedi.

MUSLERA'NIN DERBİ DENEYİMİ YÜKSEK

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 12 sezonda toplam 52 derbi maçta görev aldı.

Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 22 galibiyet, 15'er beraberlik ve mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 51 golüne engel olamayan Muslera, 20 derbide gol yememeyi başardı.

Muslera, Fenerbahçe'ye karşı daha önce 23'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 27 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli takımla yapılan 27 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera, 11 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

İRFAN CAN, 7 MAÇTA GÖREV YAPTI

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın sakatlanmasından sonra kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, ligde 7 kez sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takım, 24 yaşındaki file bekçisinin görev yaptığı müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İrfan Can, görev yaptığı 7 karşılaşmanın 6'sında toplam 8 gol yerken, 1 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe formasıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak İrfan Can Eğribayat, Galatasaray'a karşı Göztepe formasıyla çıktığı 3 maçta galibiyet göremedi. Genç kaleci, söz konusu müsabakalarda 8 gol yedi.