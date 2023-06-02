Fenerbahçe’de Jorge Jesus’la yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de ayrılık çanları Jorge Jesus için çalıyor… Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adam ile vedalaşmak için Türkiye Kupası'nda 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak final maçını bekliyor. Başkanlıkta 5. yılına giren Koç, 9. hocasının da arayışlarına başladı. Geçen sezon tamamlanmadan Jorge Jesus'la el sıkışan hatta transferleri onun isteğiyle yapan Koç, tecrübeli hocanın prensipleri nedeniyle 1 yıllık sözleşme yapmak zorunda kalmıştı.



EN ZOR ANDA DESTEK VERDİ

Fenerbahçe üç kulvarda yoluna devam ederken, tecrübeli hocanın isminin sürekli olarak Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılması tepki çekmişti. Derbilerde alınan kötü sonuçlar tribünlerde 'istifa' seslerinin yükselmesine neden olmuştu. 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 kaybedilmesine rağmen Başkan Koç, Jesus'a destek vermiş, bu yenilginin ardından Samandıra'ya gidip, hocaya yeni sözleşme teklifinde bulunmuştu.





FUTBOLCULAR DA ŞİKÂYETÇİ

Jesus, imza için sürekli olarak sezon sonunu işaret etse de şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması ve tribünlerin Ali Koç'u daha yüksek sesle istifaya davet etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Takımdaki birçok futbolcunun da Portekizli hocadan memnun olmaması ve ayrılmak istemesi nedeniyle Başkan son kararını verdi. Jesus'a "Ben de artık seni istemiyorum" denecek ve emekleri için teşekkür edilecek.





BİR GÖRÜŞ

Gürcan BİLGİÇ

MONTELLA'YA TEKLİF

Ali Koç ve ekibi yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırdı... Yönetimin, bir numaralı adayı olan Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'ya teklif götürdüğü öğrenildi. F.Bahçe'nin, İtalyan hocaya ilgisi Çizme basınına da yansıdı. Sport Italia, tecrübeli çalıştırıcının sarı-lacivertlilerin teknik adam listesinde öne çıkan isim olduğunu yazdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Montella, Adana Demir ile devam edip etmeme kararını sezon sonunda vereceğini açıklamıştı.