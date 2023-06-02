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Giriş Tarihi: 2.6.2023 18:43 Son Güncelleme: 2.6.2023 18:45

FIFA'dan Galatasaray'a kötü haber! Omar Elabdellaoui için yüklü tazminat kararı...

FIFA’dan Galatasaray’a kötü haber! Omar Elabdellaoui için yüklü tazminat kararı...

Sezon başında sözleşmesi tek taraflı feshedilen Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a açtğı davayı kazandı. Sarı kırmızılılar, Norveçli oyuncuya yüklü tazminat ödeyecek.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Kurul, sarı-kırmızılı takımın sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui'nin açtığı davada oyuncuyu haklı buldu.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray'ın Norveçli futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğine kanaat getirerek Galatasaray'a para cezası verdi. Buna göre Galatasaray, Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ödeyecek.

Galatasaray, bu parayı 45 gün içerisinde ödemediği takdirde transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir.

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FIFA'dan Galatasaray'a kötü haber! Omar Elabdellaoui için yüklü tazminat kararı...
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