Galatasaray yönetimi harekete geçti! Okan Buruk’a flaş teklif...

FLAŞ TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU: 40 MİLYON TL

Başkan Dursun Özbek, çok memnun olduğu genç hoca ile yeni anlaşma imzalama kararı aldı. 49 yaşındaki ismin kontratında yer alan ve tek taraflı olan 1 senelik opsiyon maddesi yerine, başarılı teknik adamla 4 yıllık bir mukavele yapılacak. 20 milyon TL olan ücreti 40 milyon TL'ye çıkarılacak.