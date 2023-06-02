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Giriş Tarihi: 2.6.2023 08:45

Galatasaray yönetimi harekete geçti! Okan Buruk'a flaş teklif...

Galatasaray yönetimi harekete geçti! Okan Buruk’a flaş teklif...

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu olan Galatasaray, ligde oynayacağı son maçında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İlk sezonunda Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk ve yönetim sözleşme uzatmak adına masaya oturacak. İşte flaş teklifin detayları...

Süper Lig'de 2022-23 sezonunda bitime 2 hafta kalan Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğunu ilan Galatasaray, bu hafta oynayacağı son maçta ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

OKAN BURUK'LA YENİ SÖZLEŞME

Fenerbahçe karşısında şampiyon unvanıyla çıkacak olan sarı-kırmızı takımda yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. G.Saray'a sezon başında gelirken hiçbir şart sunmayan ve bir senelik kontrata imza atan Okan Buruk'la yeni sözleşme yolda.

Bu sezon oynattığu futbolla alkış alan ve ilk sezonunda Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk'la yola devam etmek isteyen yönetim, deneyimli hocayla masaya oturdu.

FLAŞ TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU: 40 MİLYON TL

Başkan Dursun Özbek, çok memnun olduğu genç hoca ile yeni anlaşma imzalama kararı aldı. 49 yaşındaki ismin kontratında yer alan ve tek taraflı olan 1 senelik opsiyon maddesi yerine, başarılı teknik adamla 4 yıllık bir mukavele yapılacak. 20 milyon TL olan ücreti 40 milyon TL'ye çıkarılacak.

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Galatasaray yönetimi harekete geçti! Okan Buruk'a flaş teklif...
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