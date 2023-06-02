Galatasaray yönetimi harekete geçti! Okan Buruk’a flaş teklif...

Süper Lig'de 2022-23 sezonunda bitime 2 hafta kalan Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğunu ilan Galatasaray, bu hafta oynayacağı son maçta ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
OKAN BURUK'LA YENİ SÖZLEŞME
Fenerbahçe karşısında şampiyon unvanıyla çıkacak olan sarı-kırmızı takımda yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. G.Saray'a sezon başında gelirken hiçbir şart sunmayan ve bir senelik kontrata imza atan Okan Buruk'la yeni sözleşme yolda.
FLAŞ TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU: 40 MİLYON TL
Başkan Dursun Özbek, çok memnun olduğu genç hoca ile yeni anlaşma imzalama kararı aldı. 49 yaşındaki ismin kontratında yer alan ve tek taraflı olan 1 senelik opsiyon maddesi yerine, başarılı teknik adamla 4 yıllık bir mukavele yapılacak. 20 milyon TL olan ücreti 40 milyon TL'ye çıkarılacak.