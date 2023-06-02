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Giriş Tarihi: 2.6.2023 10:42 Son Güncelleme: 2.6.2023 10:44

Jose Mendilibar, Sevilla'da tarihe geçti!

UĞUR ÇEM
Jose Mendilibar, Sevilla’da tarihe geçti!

La Liga’da düşme hattıyla arasında 2 puan bulunan Sevilla’ya 11 haftada 21 puan kazandırıp büyüklüğünü hatırlattı. Avrupa Ligi’nde Manchester United ve Juventus’u elerken finalde de Roma’yı yenip kupaya uzandı.

Geçen sezonun Konferans Ligi şampiyonu Roma'yı penaltılar sonunda 5-2 yenerek 7'nci defa UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Sevilla'da teknik direktör Jose Mendilibar, 71 günde imkânsızı başardı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, 21 Mart'ta Sampaoli'nin yerine gelirken adeta bir enkaz devraldı. La Liga'da 26 maç sonunda 28 puanla küme düşmeyle arasında sadece 2 puan vardı. Ancak Mendilibar, 11 haftada Sevilla'ya ilaç oldu. 6 galibiyet-3 beraberlikle 21 puan alarak takımının ligi 11'inci (49) tamamlamasını sağladı.



DEVLERİ BİR BİR SAF DIŞI BIRAKTI
Avrupa'da en son 2005'te Atletico Bilbao ile İntertoto maçına çıkan Mendilibar, Sevilla'da bunun olumsuzluğunu yaşamadı. Önce çeyrek finalde Manchester United'ı saf dışı bırakırken ardından yarı finalde İtalyan devi Juventus'u devirdi. Son maçta finallerin hocası Roma'nın başındaki Mourinho'yu yendi ve Portekizli ünlü hocaya 6. Avrupa finalinde ilk kaybını yaşattı. Böylelikle Endülüs ekibi, arka bahçesi haline getirdiği kupayı bir kez daha müzesine götürmeyi başardı.

MOU, TAYLOR'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ: SEN REZİL BİR HAKEMSİN
Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya yenilerek kupayı kaptıran Roma'da teknik direktör Jose Mourinho sinirden adeta çılgına döndü. Portekizli hoca, stattan çıkmadan otoparkta mücadelenin hakemi Anthony Taylor'ı bekleyip demediğini bırakmadı. Maç içinde de sürekli atıştığı İngiliz isme, "İspanyol bir hakemden farksızdın. Senin adaletsizliğin yüzünden eve ölü olarak gidiyoruz. Rezilsiniz" ifadelerini kullandı. Portekizli hoca, müsabakada da eski G.Saraylı Marcao ile bir gerilim yaşadı. Taraflar birbirinin üzerine yürürken araya girenler olayı yatıştırdı.

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Jose Mendilibar, Sevilla'da tarihe geçti!
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