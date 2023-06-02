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Giriş Tarihi: 2.6.2023 11:08

Mauro Icardi büyük maçları boş geçmedi!

İHA
Mauro Icardi büyük maçları boş geçmedi!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, pazar günü Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak. Şampiyonluğa önemli katkı veren Icardi, büyük maçları da boş geçmedi.
30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile 2, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı da 1'er kez oynadı. Icardi, siyah-beyazlılara 3 gol atarken, sarı-lacivertliler ve bordo-mavililerin filelerini de 1'er kez havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig'de 21 müsabakada görev alan Mauro Icardi, 21 kez gol sevinci yaşadı ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Icardi'nin ayrıca 7 de asisti var.

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Mauro Icardi büyük maçları boş geçmedi!
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