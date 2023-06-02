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Giriş Tarihi: 2.6.2023 12:31 Son Güncelleme: 2.6.2023 12:47

Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu!

Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu!

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kritik Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi ise Abdulkadir Bitigen oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN:

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 HAZİRAN PAZAR:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu!
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