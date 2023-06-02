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Giriş Tarihi: 2.6.2023 18:08 Son Güncelleme: 2.6.2023 18:10

TFF'den flaş karar! Kayserispor'un 3 puanı silindi

TFF’den flaş karar! Kayserispor’un 3 puanı silindi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Yukatel Kayserispor'un 3 puan silme cezasına yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı. Sarı kırmızılıların 3 puanı silindi ve ligde 9. sıraya geriledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Yukatel Kayserispor'un 3 puan silme cezasına yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı. Sarı kırmızılıların 3 puanı silindi ve ligde 9. sıraya geriledi.

TFF internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 02 Haziran 2023 günlü (31) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/30 - K.2023/270

Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve E.71 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 24.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;

- Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına ,

- Başvuran, 24.03.2023 tarihli dilekçesi ve duruşmadaki beyanları ile erteleme talebinden feragat ettiğinden, erteleme talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

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TFF'den flaş karar! Kayserispor'un 3 puanı silindi
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