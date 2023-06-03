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Giriş Tarihi: 3.6.2023 20:42

Adana Demirspor-Başakşehir maçında şok gerginlik! Belhanda hakemle tartıştı...

İHA
Adana Demirspor-Başakşehir maçında şok gerginlik! Belhanda hakemle tartıştı...

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısını bitiren düdüğünün çalmasının ardından Younes Belhanda ile hakem Erkan Özdamar arasında gerginlik yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-1'lik skorla konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Hakem Erkan Özdamar'ın çaldığı ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Faslı futbolcusu Younes Belhanda hakem Erkan Özdamar'a koştu.

Atağa çıktıkları anda bitirdiği gerekçesiyle aralarında gerginlik yaşanırken, Adana Demirsporlu yöneticiler de sahaya girerek Belhanda'yı sakinleştirip, sahadan çıkarttı.
Hakemler soyunma odasına gittiği sırada taraftarlar tarafından yuhalandı.

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Adana Demirspor-Başakşehir maçında şok gerginlik! Belhanda hakemle tartıştı...
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