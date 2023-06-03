Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE HABERLERİ: İngiltere'den sürpriz öneri: Jesse Lingard
Giriş Tarihi: 3.6.2023 14:36 Son Güncelleme: 3.6.2023 14:59

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngiltere'den sürpriz öneri: Jesse Lingard

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngiltere’den sürpriz öneri: Jesse Lingard

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye İngiltere'den çarpıcı bir teklif geldi. Menajerler, Jesse Lingard'ı Fenerbahçe'ye önerdi.

Gelecek sezon için transfer çalışmaların sürdüren Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz bir öneri geldi. Sarı-Lacivertliler'in transfer piyasasında son derece aktif olması, menajerlerin de ilgisini çekiyor. Fenerbahçe'ye hemen her gün yeni futbolcular öneriliyor. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri Jesse Lingard. Nottingham Forest'ın serbest bıraktığı İngiliz futbolcunun Sarı-Lacivertliler'e önerildiği iddia edildi.

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ
Manchester United'ın altyapısından yetişen ve İngiltere Milli Takımı'nın formasını 32 kez terleten 30 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve forvet arkasında görev yapıyor. Ryan Kent ile ön anlaşma yapan Fenerbahçe'nin, bu oyuncunun vatandaşı olan Lingard için adım atıp atmayacağı henüz netleşmiş değil. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! AK Parti'nin A takımı belli oldu: İşte o isimler...
Liderler Başkan Erdoğan için geliyor: Cumhurbaşkanlığı törenine 78 ülkeden üst düzey katılım
Sözcü TV'de "Can Atalay" üzerinden algı yapmak istendi, rezil oldu
Skandal! CHP’ye oy vermeyen işçileri sürdüler: Ankara'daki hazımsızlığın belgesi...
Mehmet Barlas
Başlamayın başladıysanız hemen bırakın
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Çirkin mesaja tepki yağdı
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin eğitim merkezinde skandal LGBT anketi! Çocuklara rezalet sorular...
6 günde 3 kilo verdiren ceviz diyeti
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE HABERLERİ: İngiltere'den sürpriz öneri: Jesse Lingard
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA