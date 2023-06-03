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Giriş Tarihi: 3.6.2023 15:37

GALATASARAY HABERLERİ: Jean Phillippe Mateta seferberliği

GALATASARAY HABERLERİ: Jean Phillippe Mateta seferberliği

Süper Lig'i bu sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Crystal Palace'tan ayrılması beklenen Fransız forvet Jean Philippe Mateta'yı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray yönetiminin ara transfer döneminde de kadroya katmak istediği Jean Philippe Mateta için yeniden devreye girdiği belirtildi. Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Jean Phillippe Mateta, Crystal Palace'tan ayrılma kararı aldı. 25 yaşındaki forvetin bu doğrultuda Premier Lig ekibiyle görüştüğü ve takımdan ayrılmak için izin aldığı aktarıldı. Crystal Palace'tan ayrılmak isteyen Jean Philippe Mateta için şu ana kadar iki resmi teklif gittiği belirtildi.

Premier Lig'den Everton ile Türkiye'den Galatasaray'ın Fransız forvete transfer teklifini sunduğu kaydedildi. Jean Philippe Mateta'nın Bundesliga'ya dönmek istediği ancak Mainz 05'in bu transfere sıcak bakmadığı aktarıldı. Alman ekibinin transferden çok elindeki santrforlarla yollarını ayırmak istediği vurgulandı.

Jean Philippe Mateta bu sezon Crystal Palace formasını 32 resmi maçta giydi. Tecrübeli forvet bu müsabakalarda 2 kez gol sevinci yaşadı. Premier Lig temsilcisiyle sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek forvetin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro... La Berrichonne de Châteauroux'ta profesyonel olan Jean Philippe Mateta daha sonra Olimpik Lyon, Le Havre ve Mainz 05 formaları giydi. Crystal Palace tecrübeli oyuncu için 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde 11 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Jean Phillippe Mateta seferberliği
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