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Giriş Tarihi: 3.6.2023 13:09

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, 3 puanlarının silinmesinin onanmasını değerlendirdi!

AA
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, 3 puanlarının silinmesinin onanmasını değerlendirdi!

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Kulüp Lisans Kurulu tarafından kulüplerine verilen 3 puan silme cezasının onanmasına ilişkin, "Moraliniz hiç bozulmasın, Kayserispor bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camiadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koç, Kayserispor tarafından Kulüp Lisans Kurulunun 23 Aralık 2022 tarihli kararına yaptığı itirazın ve kararın ertelenmesi talebinin Tahkim Kurulu tarafından reddedildiğini aktardı.

Bu kararla sarı kırmızılı takımın 3 puanının silindiğini ve ligde 46 puanla 9. sıraya gerilediğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu söylemek isterim ki Tahkim Kuruluna bu itirazı yapmasak aralık ayı sonunda üç puanımız silinecekti ve daha ligin başında çok daha zor bir sıralamayı göğüsleyecektik. Kuruldan çıkan kararda belirtildiği gibi kulübümüz borç sarmalından kurtulmadığı sürece ulusal lisans alma konusunda devamlı zorlanacaktır. Geçtiğimiz ay TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'den dokuz kulüp ulusal lisans alamamıştır. Bu, kulüplerimizin mali yapısının ne kadar sıkıntılı olduğunu göstermektedir. Bu sezonu acısıyla tatlısıyla tamamlamak üzereyiz. Artık hedefimiz yeni sezonda kulübümüzün en iyi yerlere gelmesi için hazırlıkların tamamlanmasıdır. Camia olarak herkes üstüne düşenin en iyisini yapacaktır. Moraliniz hiç bozulmasın, Kayserispor bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camiadır."

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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, 3 puanlarının silinmesinin onanmasını değerlendirdi!
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