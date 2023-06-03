Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa’ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadelede saat 19.00'da başlayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergjonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar
Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.