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Giriş Tarihi: 3.6.2023 17:55 Son Güncelleme: 3.6.2023 18:12

Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa’ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Siya-beyazlı ekip kalan maçlarda alacağı galibiyetlerle ligi 2. sırada bitirmek isterken, Kasımpaşa ise üst sıraları hedefliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadelede saat 19.00'da başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergjonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

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Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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