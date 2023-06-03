Son dakika haberleri: Erol Bulut’tan sürpriz imza! Yeni takımını İngiltere’de buldu...

İngiltere Championship ligi ekiplerinden Cardiff City, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Erol Bulut'un takımın başına getirildiği belirtildi. Kulübün açıklamasında sözleşmesi süresine dair bilgi ise verilmedi.

Erol Bulut, Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yi çalıştırmıştı.

"EN KALİTELİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇTİK"

Cardiff City'nin sahibi Vincent Tan, "Erol Bulut'a hoş geldin diyorum. En iyi dileklerimi sunuyorum. Bu yaz Avrupa'nın dört bir yanından yeni teknik direktörler ile görüştük. Değerlendirmelerde bulundu. Hiç acele etmeden bizi en ileriyle taşıyacak, en kaliteli teknik direktörü seçtik" dedi.

"TAKIMIMIZA DEĞER KATACAK"

Vincent Tan, "Erol Bulut, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak engin bir deneyime sahip. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Bugüne kadar 200 lig maçında teknik direktörlük yaptı. Şu anda bu düzeyde bir deneyime ihtiyacımız var. Bence takımımıza çok değer katacak." ifadelerini kullandı.

Malezyalı iş adamı, "Erol Bulut'un coşkusu, başarıya aç olması beni çok etkiledi. Konuştuğumuzda gördüğüm kararlılığı ve sıkı çalışma ahlakı, kulübümüze geri dönmesini istediğim temel kültürel özelliklerden."" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Erol Bulut'un mükemmel geçmişi, Cardiff City'de daha önceden sahip olmadığımız türden." diyen Vincen Tan, "Bu alandaki deneyimi, önümüzdeki yıllarda daha yüksek profilli ve standartlarda oyuncuları kulübümüze çekmek için ekstra bir faktör olacaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.