Taraftarının alkışı Aslan’a yeter de artar

SORULAR



1- Bir yanda şampiyon Galatasaray, diğer yanda ikincilik için yerini korumak isteyen Fenerbahçe. Bu maç kimin için daha önemli ve kim daha çok motive olur?



2- Maçın sonucu Galatasaray lehine olursa ne olur? Fenerbahçe kazanırsa ne olur?



3- Jorge Jesus, Aslantepe'de maç kazanırsa taraftar ile barış sağlar mı?



4- Fenerbahçe, Galatasaray'ı yüzde 90 alkışlamayacak. Gerekçesi de "Galatasaray bizi ya da başka bir takımı alkışlamış mı daha önce…" Ne diyorsunuz?



5- Fenerbahçe "Şampiyonluğu hakem hataları ile kaybettik" diyor.. Galatasaray da çok dert yandı. Gelinen noktada hakemler mi belirledi şampiyonu?



6- Nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Skor tahmininiz nedir?









Levent Tüzemen



TARAFTARININ ALKIŞI ASLAN'A YETER DE ARTAR



1- Galatasaray sezonun son maçında derbiyi kazanıp Fenerbahçe zaferinden sonra kupayı kaldırmak ister. Galatasaraylı oyuncular da şampiyonluklarını Fenerbahçe galibiyetiyle taçlandırmayı düşünürler. Fenerbahçeli futbolcular ise lig ikinciliğini kovaladıkları için öncelikle mağlup olmamayı hedefler. Beşiktaş kazanır, F.Bahçe de derbiyi kaybederse Şenol Güneş'in öğrencileri ligi ikinci bitirir. İki takımın da kendi bakış açılarından derbiye yüksek konsantrasyonla çıkacaklarını düşünüyorum. Fenerbahçeli futbolcular da Galatasaray'ın şampiyonluğunu buruk hale getirmeyi hedefleyip galibiyet için farklı performans sergileyebilir.



FENERBAHÇE BOZMAK İSTER



2- Galatasaraylı futbolcular taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk gecesini Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte kutlamayı hedefliyor. Fenerbahçe de yarışta geçildiği Galatasaray'ın kupa almasına engel olamaz ama galip gelerek mutluluğu bozmaya çalışır.



BİR ÇİÇEKLE BAHAR GELMEZ



3- Jorge Jesus, Galatasaray derbisini kazansa dahi taraftarla barışamaz. Ancak kupayı alırlarsa barış rüzgârları esebilir. Çünkü Portekizli hocanın bu sezon çok kötü bir derbi karnesi var. Bir Galatasaray galibiyetiyle koca sezonda kaybedilen derbilerin üstü kapanmaz.









2000 YILINDA BİLE OLMADI



4- Fenerbahçeli futbolcuların alkışlaması Galatasaray'ın şampiyonluğunu asla büyütmez. Çünkü Galatasaray zaten bu ligin en çok şampiyon olan takımı. Türkiye'ye ilk defa 2000 yılında UEFA Kupası'nı getiren, Süper Kupa'yı kazanan o günkü Galatasaray'ı rakipleri alkışlamamışlarsa şimdi Fenerbahçeli futbolculara, "Gelin Galatasaray'ı alkışlayın" demek popülist bir yaklaşım olur. Galatasaraylı futbolcuları zaten kendi taraftarı hep alkışladı. Tribünlerde mükemmel güzellikler yaratıldı. Kazanılan şampiyonlukla gelen coşku Galatasaraylı futbolculara yeter.



TAM BİR AKIL TUTULMASI YAŞANIYOR



5- Fenerbahçe'nin hakemlere yönelik yaptığı eleştiriler, bana şu benzetmeyi hatırlatıyor... Geline sormuşlar, 'Niye oynamıyorsun?' diye. Gelin de 'Yerim dar' demiş. Koskoca sezonu Adana Demirspor-Fenerbahçe ve Sivasspor-Galatasaray maçıyla özetlemek akıl tutulmasıdır. Hakemler her takım aleyhine fazlasıyla hata yaptı. Galatasaray bileğinin hakkıyla şampiyon oldu, Okan hoca 14 maç üst üste kazanarak bir rekor kırdı. Eğer İcardi sezon başından beri oynasaydı çok rahat gol kralı olurdu.



OYUNCULAR TUZAĞA DÜŞMESIN



6- Gerilimli ve sert bir derbi bekliyorum. Özellikle tribünler ve Galatasaraylı oyuncular, provokasyona dikkat etmeli. Şampiyon olmuş bir takım, sahada sakin kalmalı, rakibin derbiyi gerilim içine taşıma tuzaklarına düşmemelidir. Ayrıca maçı yönetmekle görevlendirilen Abdulkadir Bitigen pozisyonları doğru yorumlayıp gerilime davetiye çıkarmamalı. Skor söylemem ama Galatasaray kazanır.

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Gürcan Bilgiç



'FENER AĞLAMA' DİYEN ÖZBEK ALKIŞ BEKLEMESİN



1- Türkiye'nin en özel maçı oynanacak. Hem önemli hem de değerli. 50 bin taraftarının önüne şampiyon olarak çıkacak Galatasaraylı oyuncular, istemeseler bile motive olurlar. Fenerbahçe ise "şampiyonu yenmek" için orada olacak. Bu maçı başka yaşayacaklardır. Son maçın bu derbiye denk gelmesi de ligin cilvelerinden… Yani; ligin şampiyonunu biliyoruz, bu maçla "ligin ağabeyi" belli olacak.









HEDEF KUPAYI ZEHİR ETMEK



2- Evinde oynayan Galatasaray favori çıkacak. Kazanmasıyla şampiyonluğunu taçlandırır. Fenerbahçe kazanırsa, şampiyonluğun keyfi biter, buruk sevinçler dönemine girilir. "Siz bizi hep yenin, biz şampiyon olalım" dedi yıllardır Galatasaraylılar. Ama sokağın gerçeğinde "en son kim kazandı" konuşulur. Fenerbahçe'nin elinde rakibine kupayı "zehir etme" şansı var.



JESUS BORCUNU ÖDEMELİ



3- O durum karışık. Dikkat edin kimse 3-0'lık derbi yenilgisini sorgulamıyor. Beşiktaş mağlubiyeti daha büyük yara verdi. İstanbulspor ve Giresunspor maçındaki puan kayıpları, daha sert eleştiriler getirdi. Bu derbiyi kazanmak Jesus'un taraftara borcu. Elindeki şampiyonluğu kaybetti. Yaptığı tüm iyi şeyler unutuldu. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak anılmak istiyorsa, "kupa daha önemli" beyanından vazgeçecek. En önemli maç, Galatasaray maçıdır.



BİTER VE HERKES YOLUNA GİDER



4- 'Alkış' beyanını veren Dursun Özbek, 10 gün önce kulüpteki piknikte "Fener ağlama" diye şarkı söylüyordu. Bu isteği dillendirecek son kişidir. Sen, rakibinle dalga geçeceksin, sonra da "gelsinler, alkışlasınlar" diyeceksin. Benim fikrim aynı; oyuncular birbirlerine bu saygıyı göstermeliler. Ama camiaların geçmişinde ve yönetenlerinde öyle büyük sorunlar var ki, maç başlar- biter ve herkes yoluna bakar… Durum budur.



OLANLARA İNSANI HATA DENMEZ



5- Sezona damga vuran kelime "ofsaytımsı"… Böyle maç kazanırsanız, hakemden de şikâyet edemezsiniz. Fenerbahçe'nin sadece puan kaybettiği değil, kazandığı maçlarda da hakem hataları oldu. İlk yarıdaki Başakşehir, Batshuayi'nin hatalı karttan atıldığı Sivas maçları mesela. 3-3'lük Ümraniye karşılaşmasında dışarıdaki hareketi içeriye alıp, penaltı da verdiler. İki maçın açıklaması yok; Sivas-G.Saray, Adana Demir-F.Bahçe. Bunları gördüğümde, kararlar için "insani hata" diyemiyorum.



EN ÇOK BİTİGEN'I KONUŞACAĞIZ GİBİ



Öne geçen, maçı da kazanacak. Galatasaray bu durumu çok iyi oynuyor. Dikkat edin birçok maçını tek farkla kazandı. Fenerbahçe'nin takım olarak önce atmosferi hazmetmesi gerekecek. Genç bir takım var ve stresi yönetmekte zorlandılar. Sakin kalabilecekler mi? 20. dakikadan sonra skorda denge varsa, ipler F.Bahçe'nin eline geçer. Başka maç seyrederiz. Tempolu, dozunda sertlik olan, keyifli bir maç bekliyorum. Güvenmediğim tek şey, Abdulkadir Bitigen. Onu çok konuşacağız maçtan sonra.