Kadın futboluna desteğimiz sürecek

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2022-2023 sezonu final maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, rakibi Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 yenerek şampiyon oldu. Kadın futboluna verdiği desteklerden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,Onların başarılarını görmek hepimizi gururlandırıyor. Sezon boyunca kadın futbolcuların vermiş olduğu mücadeleden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.