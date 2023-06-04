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Giriş Tarihi: 4.6.2023

Kadın futboluna desteğimiz sürecek

Kadın futboluna desteğimiz sürecek
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2022-2023 sezonu final maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, rakibi Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 yenerek şampiyon oldu. Kadın futboluna verdiği desteklerden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "20 yıldır Türk sporunun her alanında var olmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda fırsat eşitliğine, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz. Onların başarılarını görmek hepimizi gururlandırıyor. Sezon boyunca kadın futbolcuların vermiş olduğu mücadeleden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Kadın futboluna desteğimiz sürecek
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