Son dakika Beşiktaş haberleri: Kasımpaşa maçı sonrası flaş sözler! "Onlarla işi çok zor..."

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sahadan 5-2 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı ve lig ikinciliği şansını son haftaya bıraktı.
SABAH Spor'un usta yazarları, siyah-beyazlıların farklı galibiyetini değerlendirdi.
İşte yazarların görüşleri;
ALİ GÜLTİKEN: GOLCÜLERİN KALİTELİ İSE HER MAÇ CÜMBÜŞ
Beşiktaş, ligi kazanarak bitirme konusunda çok kararlı olduğunu Kasımpaşa karşısında da ortaya koydu. O kadar net bir oyun var ki hiç şüpheye yer bırakmıyor. Ufak tefek eksikler olsa da Beşiktaş'ın ana omurgası ve sistemi aynen devam etti. Aboubakar ve Cenk çok farklı oyuncular. Rakip kim olursa olsun oyunu bir şekilde Beşiktaş lehine çeviriyorlar. Futbolun ana teması bu.
Golcülerin kaliteliyse, skor değiştiriyorlarsa her maç farklı bir cümbüşe dönüşüyor. Çünkü girdiğin pozisyonların gol olma ihtimali yüzdesi kaliteyi de belirliyor. Beşiktaş neredeyse her yakaladığı pozisyonu gole çevirir hale geldi. Bu da rakibinin ismi değişse bile sonucu değiştirmiyor. Bu iki golcünün yanında Fernandes'in de son haftalarda golle buluşur hale gelmesi hem kendini hem de Beşiktaş'ı daha üst seviyelere çıkarttı. Orta alan oyuncuları gole katkıyı artırırlarsa doğal olarak işlerde daha kolay hale geliyor. Fernandes, olan yeteneklerini daha doğru kullanmaya başladığında hem kendi hem de Beşiktaş daha çok mutlu olaya başladı. Ligin sonu yaklaştı. Beşiktaş'ın da ikincilik ihtimali daha yakınlaştı. Bu ihtimal bile Kasımpaşa karşısındaki motivasyonun artması için önemliydi. Bu hedef enerjisi Beşiktaş'ı her maçta daha sıcak tuttu ve tutmaya da devam ediyor. Takımın bütünün oluşturduğu enerji, kazanma arzusu ve kalite ile birleşince Beşiktaş buralarda yol almaya devam ediyor. Diğer rakipler ne yapar onu bilmiyoruz ama Beşiktaş kendi ödevini yaptı ve yapmaya da devam edecek.
FATİH DOĞAN: İSKELET SAĞLAM
Teknik direktör Şenol Güneş 1 ay daha erken gelse bugün şampiyonluk kutlamalarını yapan taraf Beşiktaş olabilirdi. Ancak gayreti ve nefesi Galatasaray'ı geçmeye yetmese de önümüzdeki sezon için önemli kazanımlar elde etti. Her şeyden önce geçen yıl Valerien İsmael'le Avrupa'ya gidemeyen Beşiktaş, Güneş'le Konferans Ligi biletini aldı. Daha önemlisi taraftarın ve camianın gözünde güven tazeledi.
Dün akşamki Kasımpaşa galibiyeti de gösterdi ki bu takımın sağlam bir iskeleti var. Bunu bozmaya gerek olmadığı gibi üzerine güçlü bir takım inşa edilmesi kolay.
Kalede Mert, dün oynamasa da savunmada Colley, orta sahada Gedson, ilerde Cenk ve Aboubakar her maçta taşıyıcı kolon gibiler. Bu yapıyı bozmadan üzerine eklenenlerle şampiyon bir yapı kurulabilir. Sorunlar ve tespitler doğru. Dinamik, hamleli ve hızlı bir stoper. Sert, agresif, ayağına hakim lider bir 6 numara. Teknik kapasitesi yüksek, hareketli bir ofansif orta saha... Solda ve sağ kanatta oynayabilen, hızlı ve skorer bir kanat... Bence koridoru çok iyi kullanan bir sol bek...
7 oyuncunun veda edeceği Beşiktaş'ın kadrosuna kaliteli 5 oyuncu ve 2 yardımcı oyuncu takviyesi, gücüne güç katar. Burada kritik nokta yeni transferlerin ne zaman Şenol Güneş'in eline verileceği? Ne kadar erken olursa o kadar hızlı yol alınır.
ERMAN TOROĞLU: SENEYE BU DEFANSLA ZOR
Kümede kalan takımların top oynamaya niyeti yok. Bırakın maçlardaki iddiayı bu takımlarda oynayan futbolcular antrenmanları bile zor yaparlar. Beşiktaş'ın ikincilik iddiası var. Onun için asılıyor, çünkü onların bir hedefi var. Bu hafta tamam bütün maçlar aynı gün, bir tek Galatasaray-Fenerbahçe ertesi gün. Gelecek hafta hepsini aynı güne koyarsanız topçular da rahatlar, seyredenler de basın mensupları da.
Beşiktaş rahat rahat oynadı, rahat rahat kazandı. Çünkü karşısında oynayan Kasımpaşa ligi bitirmiş. Düşünün düşme hattında olsa bu maç nasıl olurdu. Ama maalesef. İşte Alman Ligi'ni seyrediyorsunuz, orta sıralardaki Mainz şampiyonluğa giden Dortmund'un yolunu kesti, Bayern Münih şampiyon oldu. Bizde bu 25-30 senede bir oluyor. Aboubakar geldikten sonra Beşiktaş toparlandı. Siyah-beyazlılar gol atıyorlar. Ama seneye bu defans anlayışıyla oynarlarsa çok gol yerler. Şu anda yediklerinden fazlasını atıyorlar. Ama gelecek sezon her şey farklı olacaktır.
Bakıyorsunuz Trabzon'da seyirci az, Kasımpaşa'da seyirci az Ümraniye'de yok gibi. İşin enteresanı bu sene bir İstanbul takımı daha olursa buyrun seneye İstanbul Ligi'ne. Seyircisi olan takımlar ligde yoklar Seyircisiz takımlar belediyelerin de desteğini alarak yukarı geliyorlar. Ama tat vermiyorlar.
Zaten topal bir ligde oynuyoruz. Maalesef planlamalar da rezalet. Salı-çarşamba maçlar koymuşlar. Federasyonun bu, futbolun bu, seyircin de bu. Çok da fazla bir şey beklemek hakkın değil. İnsan bu yazıyı yazmakta bile zorlanıyor. Düşünün 6 tane gol var. Yazıyı yazarken maç 4-2... Dakika 92, maçı yazmakta zorlanıyorsunuz. Beşiktaşlı futbolcular biraz kıpırdıyorlar, Kasımpaşalı futbolcular bitse de gitsek diyorlar. Aynen bizim gibi basın mensupları da bitse de gitsek diyor.