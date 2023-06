Son dakika Beşiktaş haberleri: Kasımpaşa maçı sonrası flaş sözler! "Onlarla işi çok zor..."

ALİ GÜLTİKEN: GOLCÜLERİN KALİTELİ İSE HER MAÇ CÜMBÜŞ

Beşiktaş, ligi kazanarak bitirme konusunda çok kararlı olduğunu Kasımpaşa karşısında da ortaya koydu. O kadar net bir oyun var ki hiç şüpheye yer bırakmıyor. Ufak tefek eksikler olsa da Beşiktaş'ın ana omurgası ve sistemi aynen devam etti. Aboubakar ve Cenk çok farklı oyuncular. Rakip kim olursa olsun oyunu bir şekilde Beşiktaş lehine çeviriyorlar. Futbolun ana teması bu.

Golcülerin kaliteliyse, skor değiştiriyorlarsa her maç farklı bir cümbüşe dönüşüyor. Çünkü girdiğin pozisyonların gol olma ihtimali yüzdesi kaliteyi de belirliyor. Beşiktaş neredeyse her yakaladığı pozisyonu gole çevirir hale geldi. Bu da rakibinin ismi değişse bile sonucu değiştirmiyor. Bu iki golcünün yanında Fernandes'in de son haftalarda golle buluşur hale gelmesi hem kendini hem de Beşiktaş'ı daha üst seviyelere çıkarttı. Orta alan oyuncuları gole katkıyı artırırlarsa doğal olarak işlerde daha kolay hale geliyor. Fernandes, olan yeteneklerini daha doğru kullanmaya başladığında hem kendi hem de Beşiktaş daha çok mutlu olaya başladı. Ligin sonu yaklaştı. Beşiktaş'ın da ikincilik ihtimali daha yakınlaştı. Bu ihtimal bile Kasımpaşa karşısındaki motivasyonun artması için önemliydi. Bu hedef enerjisi Beşiktaş'ı her maçta daha sıcak tuttu ve tutmaya da devam ediyor. Takımın bütünün oluşturduğu enerji, kazanma arzusu ve kalite ile birleşince Beşiktaş buralarda yol almaya devam ediyor. Diğer rakipler ne yapar onu bilmiyoruz ama Beşiktaş kendi ödevini yaptı ve yapmaya da devam edecek.