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Giriş Tarihi: 5.6.2023 15:16 Son Güncelleme: 5.6.2023 15:18

Cardiff City, Erol Bulut'u resmen açıkladı!

Cardiff City, Erol Bulut’u resmen açıkladı!

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'de teknik direktörlük görevine Erol Bulut getirildi.

İngiltere Championship ekibi Cardiff City, takımın başına Teknik Direktör Erol Bulut'un getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Türk teknik adamla anlaşmaya varıldığı, 5 Haziran Pazartesi günü tören düzenleneceği belirtildi.

LİGİ 21. SIRADA TAMAMLADI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan iş insanı Mehmet Dalman'ın 2013 yılından beri İngiliz vatandaşlığı da bulunuyor. Başkanlığını üstlendiği Cardiff City, sezonu 49 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 21. sırada tamamlamıştı.

Futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi de çalıştırmıştı.

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Cardiff City, Erol Bulut'u resmen açıkladı!
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