Cardiff City, Erol Bulut’u resmen açıkladı!

İngiltere Championship ekibi Cardiff City, takımın başına Teknik Direktör Erol Bulut'un getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Türk teknik adamla anlaşmaya varıldığı, 5 Haziran Pazartesi günü tören düzenleneceği belirtildi.

LİGİ 21. SIRADA TAMAMLADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan iş insanı Mehmet Dalman'ın 2013 yılından beri İngiliz vatandaşlığı da bulunuyor. Başkanlığını üstlendiği Cardiff City, sezonu 49 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 21. sırada tamamlamıştı.

Futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi de çalıştırmıştı.