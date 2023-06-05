Everton’dan Wout Weghorst hamlesi!

Premier Lig'de küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Everton son hafta lige tutundu. Bu sezonu unutturmak isteyen Merseyside ekibi, transfere erken başladı. Maviler, sezonu Beşiktaş ve Manchester United'ta kiralık olarak geçiren Hollandalı golcü Wout Weghorst'u transfer etmek istiyor.

TalkSPORT'a göre Manchester United, kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erdikten sonra Hollandalı'yı kalıcı olarak transfer etmeyi planlamıyor. Kaynaklar Sean Dyche'nin ekibinin, tüm kulvarlarda Manchester United için 49 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu için bir hamle yapabileceğini öne sürüyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre United zorunlu satın alma opsiyonu olmadan Weghorst'u kiraladı.