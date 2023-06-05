Futboldan bir Zlatan İbrahimovic geçti! Duygu dolu anlar...

BU SEZON SAKATLIK PEŞİNİ BIRAKMADI

Milan formasıyla toplamda 163 maçta görev alan ve 93 kez gol sevinci yaşayan İbrahimovic, sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta sahadaki yerini alabildi.

İbrahimovic, profesyonel futbolculuk kariyerinde Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United, LA Galaxy ve tekrar Milan formalarını giydi. Kariyeri boyunca toplam 988 maçta 573 gole imzasını atarken, 2 kez İtalya'da 13 kez de İsveç'te yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

İbrahimovic'in kupa koleksiyonunda, 5 İtalya Serie A, 4 Fransa Ligue 1, 2 Hollanda Ligi, 1 İspanya La Liga, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 2 Fransa Kupası, 1 Hollanda Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Süper

Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.