Jesus’a ağır salvolar

Derbi sonrası İcardi ve Okan Buruk’un hedefinde Portekizli teknik adam vardı. İcardi: "Lig geçerli değil, adil değil diyenler varmış. Rakiplerle her takım gibi mücadele ettik..." Buruk: "Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz."
Derbi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Mauro İcardi, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'a ağır göndermelerde bulundu. Daha önce, "Buligin sportif gerçekliği yok" diyen Portekizli hocanın bu sözlerini hatırlatan Arjantinli yıldız İcardi, "Liggeçerli değil, adil değil, sayılmazgibi şeyler söyleyenlervarmış. Biz rakiplerle hertakım gibi mücadele ettik.Türkiye'nin en büyük takımı,birinci takımı olduğumuzugösterdik. Şimdi kazandığımız şampiyonluğudoyasıya kutlama zamanı.Ankaragücü maçından sonraFlorya'da taraftarımızla yaptığımızkutlamada sesim kısıldı. Hâlâ tamolarak düzelmedi" ifadesini kullandı.
'YAPTIĞI BÜYÜK SAYGISIZLIK'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise rakibi Jorge Jesus'un maç sonunda basın toplantısına katılmamasına sert tepki göstererek, "Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz.Türk kamuoyu önüne çıkmamakbüyük saygısızlık. Biz şampiyonluğusonuna kadar hakettik" yorumunu yaptı.
'ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ'
G.SaraySportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluk coşkusunu çocuklarıyla yaşadı. Kupa töreninin ardından konuşan Timur, şu ifadeleri kullandı: "Anamızın ak sütü kadar helal şampiyonluk. Eğer ahlaklı olunursa, dürüst davranılırsa, başkasının hakkına dikkat edilirse çok daha fazla başarılı olunuyor. Bundan sonraAvrupa şampiyonu olmak için adımadım ilerleyeceğiz. Başka bir hedefimiz olamaz. Çok değerli bir kadro kuracağız. Daha da geliştireceğiz. Çünkü Avrupa'da yeterli olmayabilir. "
COŞKU TAVAN YAPTI
Sezonun finalini Nef Stadı'nda Fenerbahçe galibiyetiyle yapan Galatasaraylı futbolcuların şampiyonluk kupasını kaldırdıkları anlarda yaşadıkları coşku görülmeye değerdi.
EFSANELER DE ORADAYDI...
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile eski oyuncular Prekazi ve Mario Jardel de dün Aslantepe'deydi.