Jesus’a ağır salvolar

Derbi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Mauro İcardi, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'a ağır göndermelerde bulundu. Daha önce,diyen Portekizli hocanın bu sözlerini hatırlatan Arjantinli yıldız İcardi,ifadesini kullandı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise rakibi Jorge Jesus'un maç sonunda basın toplantısına katılmamasına sert tepki göstererek,yorumunu yaptı.G.SaraySportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluk coşkusunu çocuklarıyla yaşadı. Kupa töreninin ardından konuşan Timur, şu ifadeleri kullandı: "Anamızın ak sütü kadar helal şampiyonluk. Eğer ahlaklı olunursa, dürüst davranılırsa, başkasının hakkına dikkat edilirse çok daha fazla başarılı olunuyor.Başka bir hedefimiz olamaz. Çok değerli bir kadro kuracağız. Daha da geliştireceğiz. Çünkü Avrupa'da yeterli olmayabilir. "Sezonun finalini Nef Stadı'nda Fenerbahçe galibiyetiyle yapan Galatasaraylı futbolcuların şampiyonluk kupasını kaldırdıkları anlarda yaşadıkları coşku görülmeye değerdi.Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile eski oyuncular Prekazi ve Mario Jardel de dün Aslantepe'deydi.