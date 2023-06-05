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Giriş Tarihi: 5.6.2023

Jesus’a ağır salvolar

MEHMET ÖZCAN
Jesus’a ağır salvolar

Derbi sonrası İcardi ve Okan Buruk’un hedefinde Portekizli teknik adam vardı. İcardi: "Lig geçerli değil, adil değil diyenler varmış. Rakiplerle her takım gibi mücadele ettik..." Buruk: "Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz."

Derbi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Mauro İcardi, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'a ağır göndermelerde bulundu. Daha önce, "Bu ligin sportif gerçekliği yok" diyen Portekizli hocanın bu sözlerini hatırlatan Arjantinli yıldız İcardi, "Lig geçerli değil, adil değil, sayılmaz gibi şeyler söyleyenler varmış. Biz rakiplerle her takım gibi mücadele ettik. Türkiye'nin en büyük takımı, birinci takımı olduğumuzu gösterdik. Şimdi kazandığımız şampiyonluğu doyasıya kutlama zamanı. Ankaragücü maçından sonra Florya'da taraftarımızla yaptığımız kutlamada sesim kısıldı. Hâlâ tam olarak düzelmedi" ifadesini kullandı.

'YAPTIĞI BÜYÜK SAYGISIZLIK'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise rakibi Jorge Jesus'un maç sonunda basın toplantısına katılmamasına sert tepki göstererek, "Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz. Türk kamuoyu önüne çıkmamak büyük saygısızlık. Biz şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik" yorumunu yaptı.

'ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ'
G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluk coşkusunu çocuklarıyla yaşadı. Kupa töreninin ardından konuşan Timur, şu ifadeleri kullandı: "Anamızın ak sütü kadar helal şampiyonluk. Eğer ahlaklı olunursa, dürüst davranılırsa, başkasının hakkına dikkat edilirse çok daha fazla başarılı olunuyor. Bundan sonra Avrupa şampiyonu olmak için adım adım ilerleyeceğiz. Başka bir hedefimiz olamaz. Çok değerli bir kadro kuracağız. Daha da geliştireceğiz. Çünkü Avrupa'da yeterli olmayabilir. "

COŞKU TAVAN YAPTI
Sezonun finalini Nef Stadı'nda Fenerbahçe galibiyetiyle yapan Galatasaraylı futbolcuların şampiyonluk kupasını kaldırdıkları anlarda yaşadıkları coşku görülmeye değerdi.

EFSANELER DE ORADAYDI...
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile eski oyuncular Prekazi ve Mario Jardel de dün Aslantepe'deydi.

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Jesus’a ağır salvolar
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