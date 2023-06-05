Nenad Bjelica, Dimitrios Kourbelis transferini açıkladı!

"Bizim sahadaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi oyuncuların tamamında sorumluluk alacak oyunculara sahip olabilmek, herkesin eşit yük aldığı bir takım oluşturabilmek. Hamsik seviyesinde oyuncu bulabilmek kolay değil. Bu kadar iyi niyetli çalışan bir oyuncu bulmak kolay değil. Marek seviyesinde o yaşta oyuncu bulabilrisek katmak isteriz''

6 - 7 OYUNCU ARAMIZA KATILACAK!

"Yönetimimizle; yeni gelecek oyuncuları, nasıl bir takım oluşturmamız gerektiğine dair konuları bütün gün boyunca konuşuyoruz. 6 – 7 oyuncu aramıza katmayı düşünüyoruz. Ama tabi bu sayı aramızdan ayrılacak, sözleşmesi feshedilecek, kiralık veya diğer konularla alakalı ayrılacak ya da katılacak oyuncuların durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Panathinaikos'un kaptanı Dimitrios Kourbelis aramıza katılacak. Bu oyuncularla birlikte kadromuzu düzenlemek ve iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Şu an görüşmelerimiz sürüyor. Basın önünde isim vermek doğru olmayacaktır. En iyi kadroyu oluşturmak adına elimizden gelen mücadeleyi vermeye çalışıyoruz"

''Bütün pozisyona oyuncu aradığımızı söyleyebilirim. Bek pozisyonunda fazla bir arayışımız yok. Kalecilerimiz de gayet iyi kaleciler. Onun çok büyük bir transfer yapması durumunda değerlendirebiliriz. Takımımızı güçlendirmek istiyoruz. İlk günlerde mental yıkıma uğramış bir takım vardı. İlk antrenman başlangıcında hoşuma gitmeyen durumlar gördüm. Kendi düzenimizi oluşturmak durumundaydık. Oyuncularla konuşarak kurallarımızı aktararak iyi bir seviyeye ulaştık diyebiliriz. 14-15 tane her zaman çalışmaya hazır oyuncu grubumuz olduğunu söyleyebilirim. Gayet iyiye giden bir takım olduğumuzu söyleyebilrim. Daha üst seviyeye çıkarak başarı sağlayabiliriz''

''Kulübümüz ben olmadığım zaman da takip ediliyordu. Buraya geldiğimde gelişimleri neleri daha iyi yaptıkları ve yapacaklarıyla ilgili bilgilendirme aldım. Bahsettiğiniz oyunculardan aramıza katılanlar olacak. Aramızda 2-3 tanesinin bizimle beraber olmasını istiyoruz. Kampa geldiklerinde onlarda takımın bir parçası olacaktır. U19 takımından 4-5 oyuncu bizimle birliklte olacak. Oyuncuların gelişimi gün gün takip edilmeli. Trabzonspor'a faydalı olacak oyuncular mutlaka olacaktır. Trabzonspor her zaman mücadele etmek zorunda. Altyapı Trabzonspor için önemli kaynak olacaktır.Barcelona bazı yıllarda oyuncu cıkaramadığını görüyorsunuz bazen de 2-3 çıktığını görüyorsunuz. Geldiğimiz ilk andan itibaren herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Arif biizmle beraber Taha bizimle beraber oyunda. Onların kendilerinin kanıtkayabilmesi açısından önemli. 5 oyuncu bizimle kadroda olacaktır. Oyuncunun hazır olduğunda oynatabilmek önemli. Hazır olmadığında erken oynattığnızda yakmış olursunuz''

''KOURBELİS, MERKEZ ORTA SAHADA GÖREV ALIYOR. PANATHİNAKİOS DA OFANSİF ROLLER EDİNDİ. 6 NUMARA OYNUYOR.''

''Onların da kalmalarını umuyorum. Çok büyük teklif gelirse konuşabilecek şeyler. Oyuncuların hissettiği güvenimiz ve arkasında olduğumuz. Bizim onlardan istediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Umut fazla fırsat bulamamıştı, Umut oynasa da oynamasa da pozitif olan nerde oynarsa yapmaya çalışan bir oyuncu. Trezeguet ise bu sene sakatlıklar dolayısıyla sorunlar yaşasa da takıma katkısıyla fark yaratmaya çalışan bir oyuncu oldu. Umut gibi o da bütün antrenörlerin çalışmak istediği bir oyuncu''

''Kerem Şen ve Batuhan Kör ile ilgili gelen soruya cevap veren Bjelica "7-8 gol atılan maçta Batuhan ve Kerem'i izlemiştim. A takımda olacaklar mı bir kararı sonra alacağız"

''Maçtan önce Bakasetas ile konuştum. Bu konu hakkında görüştük. Öylesine güzel bir şutla gol attıktan sonra mutlu oldum. Önümüzdeki sezon daha yarışmacı bir lig bizi bekliyor. Avrupada olmayacağız, bu 10 ekstra maç anlamına geliyor. Her 3 günde bir maç oynamak durumunda kalıyorsunuz. İstanbul ekipleriyle mücadeleyi en iyi şekilde sürdürmeyi umuyoruz''

''Denswil ve Yusuf'un sakatlıkları bulunuyor. Denswil alt adelesinde sakatlık yaşadı. Kolay sakatlık değil, Denswil 30 Haziran'da bizimle olacak. Yusuf Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanda diz sakatlığı yaşadı. Ondan dolayı bizimle değiller''

ORSİC VE PETKOVİC'İ AÇIKLADI

''Geldiğim ilk andan itibaren 25 tane Hırvat oyuncu geliyor diye haberler yapıldı. Bazıları aramıza katıldı. Sizin bahsettiğiniz isimlerle çalışma fırsatı buldum. Hırvatistan'ın başarısında yer almış oyuncular. Orsic 3. lük maçında oynamış ve gol atmış oyuncu. Petkovic de keza öyle. Brezilya maçında atmıştı. Sadece bu oyuncular değil görüşmelerimiz devam ediyor. Bu oyuncuları kendi bünyemize katabilme adına çalışmaları devam ediyoruz''



